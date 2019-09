Nord contro Sud, anche con questo governo siamo un Paese diviso

Riaprire la partita delle autonomie regionali o lasciare che il fuoco acceso da Veneto, Lombarda ed Emilia si spenga da sé? Bel problema per il Conte-Bis che eredita un faldone arcicomplesso, a suo tempo legato agli interessi e ai desiderata della Lega ma ora non esattamente in sintonia con l’orizzonte (anche elettorale) di Pd e M5s, situato prevalentemente a Sud. Al meeting di Cernobbio i governatori nordisti hanno fatto squadra per rivendicare la necessità di ripartire non da zero ma dal progetto già lungamente covato a Palazzo Chigi. Non gli basteranno contentini su competenze marginali, vogliono pure scuola e sanità e sono pronti (Attilio Fontana dixit) a legiferare in proprio se non saranno soddisfatti. Il neo-ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha replicato con toni che lui stesso ha definito “gandhiani”, e tuttavia non si potrà fare melina ancora a lungo: presto si dovrà decidere se esercitare anche su questo terreno la discontinuità oppure riavviare il dialogo.

Il fatto è che le due grandi questioni nazionali – il Nord e il Sud – restano ferme lì come macigni fin da quando, negli anni ’90, fecero la loro comparsa sotto forma dei primi successi della Lega e della debacle della Dc determinata proprio dal voto meridionale. Da allora il divario tra le due Italie si è moltiplicato in tutti i principali settori – crescita, occupazione, servizi – e insieme ad esso sono cresciute enormemente due percezioni sempre esistite ma a lungo minoritarie: al Nord l’idea di faticare per tutti, di trainare ogni giorno una zavorra di fannulloni inoperosi e mafiosi; al Sud la convinzione di essere abbandonati al malaffare, al sottosviluppo e ora pure al ritorno dell’emigrazione di massa per cercare pane e felicità. Nessuno si è mai occupato sul serio della più grande ferita nel principio di uguaglianza che la Costituzione dovrebbe garantire: la differenza di opportunità tra il nascere a Milano oppure a Reggio Calabria. È qualcosa che ormai tocca ogni diritto individuale e sociale, dall’istruzione fino alla salute: solo per citare un dato, gli indici di mortalità per malattie croniche al Sud segnano percentuali dal 4,7 al 28 per cento superiori alla media nazionale.