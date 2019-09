Giuseppe Conte chiede la fiducia alla Camera

«Non è una mera elencazione, né la somma delle proposte delle forze politiche, ma una sintesi programmatica che disegna il futuro del Paese». Così inizia il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei deputati per ottenere la fiducia al suo secondo governo. La discussione riprenderà poi alle 13 e durerà fino alle 17.30. Alle 17.45 ci sarà la replica di Conte. Momenti di tensione prima dell'inizio del discorso perché alcuni deputati non sono riusciti a raggiungere l'Aula a causa della manifestazione organizzata dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a piazza Montecitorio per chiedere di andare al voto. Partecipa all'evento anche il leader della Lega Matteo Salvini.