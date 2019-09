Torna il nulla assoluto dei Greta Van Fleet: cosa abbiamo fatto di male?

Always There è una ballata senza nessun tipo di pathos, una canzone priva di qualsiasi elemento sexy, che non vibra e, anzi, infastidisce dal primo momento in cui entra la voce — che si rifà a Plant in un modo così ridicolo e manierista da sembrare un latrato — di Josh Kiszka. Cerca di frullare insieme tutti i pezzi lenti dei Led Zeppelin mettendoci dentro accordi sincopati, cascate di mellotron e assoli talmente telefonati che sembra di rispondere all’ennesimo call center che ci propone di abbonarci a un servizio di suonerie personalizzate sui Led Zeppelin. Insomma, non c’è nessun motivo per ascoltarla a meno che non siate un giornalista che se ne deve occupare oppure un ascoltatore di Virgin Radio che non aspetta altro che sentire un po’ di buon vecchio e sano rock e ha lasciato l’abbonamento premium su Spotify nell’altro smartphone.

La cosa terrificante è che i Greta Van Fleet, appunto, funzionano. Hanno vinto dei Grammy. Suonano in tutto il mondo (quando invece, se le cose funzionassero ancora a dovere, non avrebbero dovuto mettere mai piede dentro uno studio di registrazione perché nessun A&R di una casa discografica avrebbe permesso loro di fare ulteriori danni). Hanno il loro pubblico. E c’è pure chi si lamenta dell’approccio un po’ critico che alcuni hanno dimostrato facendo notare che sì, dai, ragazzi, questa gente è ridicola. Come ha scritto giustamente Pitchfork (assegnando a Anthem of the Peaceful Army il mitologico voto di 1.6): «Suonano esattamente come se si fossero fatti una canna una sola volta, avessero chiamato la polizia e cercato di registrare un disco dei Led Zeppelin prima di arrestarsi da soli». Peccato non l’abbiano fatto. Perché ogni volta esce una loro canzone ci si dividerà tra chi penserà che il rock è vivo, e chi che il rock è morto. Quando le cose più interessanti per quest’anno — e per tutti gli altri anni: ne parleremo — capitano milioni di chilometri lontano da questa ridicola farsa che sarebbe potuta essere interrotta sul nascere se solo qualche commesso di qualche negozio di strumenti musicali avesse avuto modo di dir loro come stavano veramente le cose. Poi uno dice i danni di internet e dell’isolamento.