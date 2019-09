Sveglia Italia! L’Internet delle cose è l’ultima speranza per risolvere i tuoi problemi

Questa definizione così suggestiva significa che la combinazione di dispositivi IoT e la funzionalità di apprendimento automatico aiutano l’azienda a capire come e in che modo i clienti interagiscono con i propri prodotti, fornendo quindi informazioni strategiche fondamentali, che vanno da quelle logistiche come la migliore gestione possibile dei magazzini e del rifornimento degli scaffali nei punti vendita, a quelle globali e di posizionamento, fino alle relazioni con i fornitori o con la concorrenza. E ancora la Singularity si gioca una bella frase ad effetto. «Se non stai imparando, stai perdendo i guadagni». Permutabile, aggiungiamo noi, anche nella vita in genere: se non stai imparando, stai perdendo... tempo e altro ancora.

L’Internet delle cose, in ogni caso, monitorando ogni singola fase del proprio business ne consente una maggiore comprensione, oltre ad avere una filiera più reattiva, sempre connessa e capace di apprendere automaticamente e autonomamente. Si analizza la questione, si definiscono le domande alle quali bisogna rispondere e si iniziano a raccogliere i dati collegando i dispositivi, con i dati raccolti che poi devono risultare strategici al miglioramento aziendale. Detto così sembra facile ma facile non è. Oggi, grazie alla tecnologia, è forse più facile di ieri e domani, con lo sviluppo ulteriore, sarà più semplice di oggi. Ma la faccenda non è comunque roba da poco. Anche in questo caso, però, è probabile immaginare che sia la strada maestra per far crescere il business aziendale, soprattutto del futuro. E tra i tanti temi trattati sul mondo che verrà questo dell’IoT è uno di quelli più pronti per l’immediato. Ed è anche molto trasversale. Perché può essere applicato dalle grandi multinazionali con investimenti di molti milioni di euro fino alle piccole realtà con piccoli investimenti mirati.