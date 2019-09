Libertè, egalitè, spreconitè. Ecco perché la Francia è il campione del mondo della spesa pubblica

Nel Paese di La Fontaine, la cicala continua a vivere al di sopra dei propri mezzi, nonostante periodici rapporti allarmistici e i decibel delle grida di dolore dei contribuenti. Ma questo bengodi è anche il Paese di Macron, ovvero un Paese che con la stabilità politica e il peso specifico della storia e della diplomazia si garantisce credibilità e fiducia sui mercati e può fare digerire agli alleati europei la propria poco invidiabile condizione dei conti pubblici. Talvolta permettendosi anche di dare qualche lezione ai vicini, come ricorderà il nostro ex ministro Tria dopo i colloqui con il commissario Moscovici. Talvolta, teorizzando, come fece a suo tempo Chirac, il diritto a sforare i criteri di Maastricht.

Qualche esempio, uscito di recente da un documentato rapporto, “Il libro nero dello spreco”, curato da un esperto del ramo, Jean Baptiste Leon, e da un’associazione di contribuenti. In totale, la spesa pubblica inghiotte il 56 per cento del Pil. Le oltre 1200 agenzie pubbliche nei diversi settori d'intervento divorano circa 40 miliardi all’anno. La promessa di Macron, molto simile a quella dei predecessori, di ridurre il numero di funzionari e impiegati pubblici (un record mondiale) è stata largamente disattesa, anche per effetto della lunga protesta dei gilet gialli. Addirittura, i dipendenti pubblici sono aumentati di qualche decina di migliaia di unità, sia pure in settori nevralgici come le forze armate, la polizia e la giustizia. La protesta dei gilet gialli si è anche tradotta in un incremento della spesa pubblica, circa 17 miliardi fra sgravi fiscali, contributi e rivalutazione del salario minimo. Sono cifre che fanno lievitare il deficit dello Stato al 2,1 per cento del Pib. Il debito raggiunge i 2400 miliardi di euro, 34 Mila euro per ogni cittadino francese, e si avvicina alla barra fatidica del 100 per cento del Pib (98,9). Ancora “poco” rispetto all’Italia, ma molto superiore al debito tedesco, nonostante i probabili correttivi che Berlino metterà in atto nei prossimi mesi.

La spesa pubblica francese ha origini storiche, è connaturata a un sistema istituzionale e a una mentalità collettiva che eleva lo Stato a protettore dei cittadini dalla culla alla tomba. Uno Stato socialista con istituzioni democratiche e un settore privato ultraliberale, al passo con la competitività internazionale, che costituisce anche la maggiore fonte di imposte. Ma in questo quadro, come si legge nel “libro nero dello spreco”, ci sono le spese che fanno sorridere o inorridire a seconda dei punti di vista. I “rondò” nelle strade francesi, realizzati forse in nome della sicurezza stradale, sono più di cinquantamila, sei volte più che in Germania, dodici volte più che nel Regno Unito. E sono costati una trentina di miliardi.