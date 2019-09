Alan Friedman: “La maggioranza degli italiani si è ribellata contro l’estremismo di Salvini”

Il nuovo libro di Alan Friedman è il perfetto necrologio del governo gialloverde. "Questa non è l'italia" (Newton Compton) doveva essere la cronaca di quattordici mesi sovranisti tra retroscena e verità shock. Ma il suicidio politico di Salvini lo ha reso il testamento in tempo reale dell’eredità sovranista. Tria che cerca di eludere Di Maio perché le richieste del capo politico M5S sono irrealizzabili, Giorgetti e Zaia che pressano Salvini per andare al voto al più presto, il ritratto di Paolo Savona che sembrava imprescindibile per la vita politica italiana e ora è finito nel dimenticatoio. Ma anche il guru sovranista Steve Bannon, sbertucciato da Friedman con documenti e fatti che ne smascherano il mito, gli attacchi alla Commissione europea, lo spread alle stelle, i minibot (i minibot!). Oramai sembrano i capitoli di un'Italia diversa. Pare una vita fa, eppure il secondo governo Conte, quello giallorosso, ha giurato solo da sei giorni. «Spero finisca per sempre l'era dell'Italia incattivita, volgare, razzista, piena di odio e paura che Salvini ha promosso nella sua attività al governo. C'è stato un rigurgito da parte della vera maggioranza silenziosa italiana contro l'estremismo. Ora gli italiani hanno bisogno di un periodo di guarigione per leccarsi le ferite».

Friedman, anche la migliore delle guarigioni non può evitare le cicatrici.

Purtroppo il tessuto della società italiana è stato danneggiato dalla retorica dell'odio di Salvini che è riuscito a incattivirvi più di altri politici in passato. Ci vorrà un bel po' di tempo prima di trovare l'equilibrio. Non succederà in due minuti. Ci vogliono mesi, anni.

Però Salvini continua a esasperare i toni. Accusa Parigi e Berlino di avergli teso una trappola. C’è stato davvero un complotto internazionale?

No, è stato un suicidio politico d’agosto. Matteo Salvini si è mostrato più furbo che intelligente. Come rivelo nel libro, fino alla fine di luglio Giorgetti e Zaia gli avevano detto di staccare la spina al governo, provocando un incidente per arrivare al voto a fine settembre, senza Giorgia Meloni e soprattutto senza Silvio Berlusconi. Ma Salvini li ha bloccati.

Perché?

Era ubriaco di potere. La sua arroganza intellettuale gli ha annebbiato la vista. Voleva andare alle urne solo dopo aver fatto la flat tax o almeno qualcosa da poter sbandierare con successo prima delle elezioni. E sapeva che i Cinque Stelle gli avrebbero permesso di tutto. Per questo ha cominciato a comportarsi come il padrone del Paese. Ha convocato le parti sociali al Viminale come se fosse il ministro dell'Economia. Ha detto di voler "pieni poteri": Ha esagerato oltre ogni limite della decenza. Vedere il ministro dell'Interno nonché vice presidente del Consiglio ballare con le cubiste del Papeete è stato il più deplorevole, volgare e disgustoso insulto alle istituzioni italiane. Una mossa di bassa lega, in tutti i sensi.

Eppure gli italiani sono abituati. I mass media hanno attaccato per anni gli eccessi di Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi paragonato a Salvini sembra un intellettuale, un gentiluomo e uno statista. Sembra la voce della moderazione e della ragione, anche se ovviamente non è così. Ma ormai il Cavaliere è al suo tramonto politico, non è più rilevante. Mentre Salvini è ancora una minaccia.

Addirittura.

L’ultimo capitolo del mio libro è un monito sulle conseguenze di un possibile ritorno di Salvini. Se tornasse al potere prima dell’elezione del presidente della Repubblica nel 2022, sarei seriamente preoccupato per la tenuta della democrazia e delle istituzioni italiane. Non tornerebbe come un politico moderato, ma spingerebbe sull’acceleratore tutte le politiche economiche sciagurate che non è riuscito a fare in questi mesi. Sarebbe come Rambo imbottito di steroidi.

Almeno per ora Salvini sembra sempre più isolato. Anche Donald Trump l'ha scaricato con un tweet, appoggiando "Giuseppi" Conte.

Non ne sono così sicuro. Conoscendo l’entourage di Trump, credo che ci sia stato un equivoco. Trump non si è reso conto che il governo giallorosso non sarà più filoputiniano ma filoeuropeo. Se lo avesse capito fin da subito non avrebbe mai fatto il tweet. E poi c’è l’effetto G7. L'Italia è stato l’unico membro del G7 ad appoggiare la ridicola proposta di Trump di riammettere Putin tra i grandi del mondo e cancellare le sanzioni contro la Russia. Come racconto nel libro è stato proprio Giuseppe Conte, in rappresentanza di Salvini, ad assecondare Trump. Una mossa esperta: a Donald piace essere lusingato e considera i tweet come ricompensa.