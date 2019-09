La Bellanova ha ragione: contro la Xylella serve l’eradicazione. E la ricerca

Una sentenza figlia di una situazione pregressa, relativa al 2017. In due anni però non ci sono stati grossi miglioramenti. La zona di Lecce attende ancora l’eradicazione di 600 alberi colpiti dalla malattia, molti dei quali secolari. Un compito che spetta all’Arif, Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, che però al momento non ha un capo. Il commissario straordinario Oronzo Milillo si è dimesso a fine agosto per presunte incompatibilità con il governatore Michele Emiliano e Francesco Ferraro, al vertice della task force Xylella. Questi contrasti avranno come sola conseguenza quella di allungare i tempi per le eradicazioni. Se vuoi mostrare all'Europa, e anche al nuovo commissario alle Politiche Agricole, probabilmente il polacco Janusz Wojciechowski, di essere un Paese virtuoso in tema di rispetto delle direttive europee vigenti, questo è il modo sbagliato. Visto che casi di Xylella sono stati già registrati in giro per l’Europa, dal Portogallo a Ibiza e alla Corsica, non sono da escludere casi di protezionismo nei confronti del settore florovivaistico italiano in futuro e anche nuove sanzioni da parte dell'Europa.