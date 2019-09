Non solo Boris, la Brexit è figlia del fallimento delle classi dirigenti britanniche

Probabilmente, a breve, non si parlerà più nemmeno di Brexit o di Gran Bretagna, ma di piccola Inghilterra, di Stati nazionali ex britannici che in ordine sparso ricercheranno un’autonoma strada verso o contro l’Europa.

Se l’impresa di demolizione del Regno Unito appartiene a questi leader e soprattutto a Boris Johnson che più di tutti ha contribuito a intossicare l’opinione pubblica di pregiudizi antieuropei, il consenso popolare alla Brexit nasce però da lontano e tiene insieme i sentimenti nazional populisti che scruotono tutti i paesi europei con una peculiarità soprattutto inglese, più che britannica, ossia il retaggio di una grandezza coloniale e imperiale che si è rivoltato nel suo contrario, la frustrazione della perdita di prestigio, la paura di essere colonizzati. Fino a quando l’Inghilterra, pur nel rispetto delle autonomie culturali e regionali, ha potuto sentirsi perno e guida della Gran Bretagna, il rapporto con l’Europa ha funzionato, nonostante periodiche conflittualità. Poi si è compiuto una sorta di suicidio culturale e politico cui hanno contribuito gli strati popolari sedotti dal verbo populista ma anche una parte dell’establishment inglese. In questo senso, la Brexit è in realtà un’ England Exit, la risposta irrazionale di una ex potenza che voltando le spalle all’Europa celebra un‘orgogliosa sconfitta. E Boris Johnson ne è l’immagine più paradossale.

Membro di una classe dirigente formata per guidare il Regno Unito e il Commonwealth si è ridotto a tenere insieme le briciole di un piccolo paese chiamato England. Il Guardian, scorrendo i suoi errori, lo ha paragonato a Macbeth, il re che di delitto in delitto si è macchiato di troppo sangue per tornare indietro. Tradito da amici e colleghi, abbandonato da ministri e persino da suo fratello, è in un vicolo cieco e senza ritorno. E con lui un Paese amato e ammirato.