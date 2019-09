Gentiloni commissario? Ecco perché non è un trionfo (e in Europa rimane tutto così com’è)

La trama della prossima commissione europea guidata da Ursula von der Leyen sarà come quella de Il Gattopardo: tutto cambierà per non cambiare mai. La neo presidente ha presentato oggi la sua squadra di 27 commissari. Tredici donne, un record, portafogli nuovi da baci perugina “proteggere lo stile di vita europeo”, e alcune nomine mirate per mandare messaggi politici al Continente. Von der Leyen promette di rimanere vicina ai cittadini europei, pretende che tutti i commissari visitino «tutti gli stati membri nella prima metà dei nostri mandati», e stravolge, in apparenza la composizione della commissione Juncker. Ma sono le conferme a far capire che non è iniziata per l’Italia l’epoca dei rubinetti aperti. Perché per un Paolo Gentiloni che diventa commissario degli Affari europei, c’è un Valdis Dombrovskis che supervisionerà il suo lavoro come vicepresidente esecutivo per l'economia. Tradotto: il rigorista lettone marcherà a uomo l’ex presidente del Consiglio italiano. Bruxelles potrà dare tutta la flessibilità prevista dai trattati ma una riforma dell’eurozona che cambi il Patto di Stabilità nemmeno per sogno. Sono questi i paletti entro i quali si dovrà muovere Gentiloni. E il governo giallorosso che sperava nel cambiamento dell’Eurozona dovrà fare come sempre: trattare centesimo su centesimo. Per capire il clima segnatevi questa frase dell'eurodeputato del Ppe Markus Ferber, memrbo della commissione Affari economici del Parlamento europeo: «Durante la commissione Juncker, il patto di stabilità e crescita ha perso molta credibilità. Il fatto che ora un italiano sia incaricato della sorveglianza fiscale del disordine di bilancio dell'Italia è tutt'altro che ideale. Paolo Gentiloni deve dimostrare di essere risoluto quando si tratta di regole fiscali». Capito l'antifona?

E dire che nelle ultime settimane c’era stato un lento movimento di persuasione per modificare le regole stringenti europee sui conti pubblici. Ma ora è destinato a schiantarsi contro il muro della realpolitik. Anche la più politica delle Commissioni non può non tenere conto dei rapporti di forza. Lo scoop del Financial Times che riportava l’esistenza di un piano tra le mani dei funzionari europei per semplificare le regole di bilancio della zona euro e allentare i vincoli di bilancio aveva fatto ben sperare. Dopo la smentita della portavoce della Commissione, ha rincarato la dose la futura presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde che ha chiesto una riforma delle regole di bilancio per evitare la recessione. Tre giorni fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai partecipanti del Forum Ambrosetti per cambiare il Patto di Stabilità e crescita e investire in infrastrutture, innovazione, ricerca ed educazione. Un appello a cui ha risposto subito il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire: «Mattarella ha ragione».