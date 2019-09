Le due cose che Conte deve temere: il Nord e le piazze

Conte insomma non intende, almeno lui, concedere al leader leghista il centro della scena, perciò chiede alla sua squadra d’essere “sobria di parole e operosa”. Agire dunque sui punti programmatici che sono di sicuro impatto sociale: gratuità degli asili nido, gratificazione professionale ed economia ai docenti delle scuole, riduzione del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori, misure per tamponare l’emigrazione giovanile dall’Italia, digitalizzazione della Pubblica amministrazione, lotta all’immigrazione clandestina ma anche più integrazione da modulare con la richiesta di una solidarietà effettiva sul tema degli altri paesi Ue, parità di genere nelle retribuzioni, accorciamento dei tempi della giustizia, investimenti sull’ecologia. Conte ha addirittura parlato di un Green New Deal. Messa lì con vaga nonchalance in riferimento alla legge sul taglio dei parlamentari la riforma costituzionale e una nuova legge elettorale, un punto in realtà strategico visto che nuove regole del gioco potrebbero scombinare i piani di molti, a partire da quelli dell’attuale opposizione.

E poi grande attenzione al Mezzogiorno con l’abbattimento del divario tra il Nord e il Sud Italia attraverso un piano straordinario di investimenti “anche attraverso la istituzione di una banca pubblica che aiuti le imprese in tutta Italia e dia impulso all'accumulazione di capitale fisico, umano, sociale e naturale del Sud”.

Nel discorso programmatico di Conte manca però il Nord, la questione settentrionale, che è il tema su cui l’opposizione leghista farà leva rivendicando l’autonomia mutilata. Una lacuna che gli viene fatto notare e a cui tenta di rimediare in fase di replica, ma senza troppo mordente. Dai risultati delle prossime regionali si cominceranno ad avere dei test sulla qualità di marcia di questo governo, se sarà più in salita o in discesa del previsto. I segnali da mercati e dall’Europa sono per ora positivi e distensivi, ma la via di Conte è stretta.