Fondato nel 900 d.C., è in Irlanda il pub più antico del mondo ancora in funzione

Non c’è molto da fare ad Athlone, nel pieno cuore dell’Irlanda. Si può passeggiare nei parchi verdi, oppure dare un’occhiata al castello medievale, aperto a tutti i visitatori. Ma per chi non sa come finire le giornate e vuole bersi una buoma birra, esiste una soluzione (e una destinazione) da almeno 1.100 anni: il Sean’s bar, il pub più antico del mondo.

È così antico che, addirittura, precede la costruzione del castello stesso, risalente al 1129. Ed è stato così ben conservato che, quando negli anni ’70 sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione, i muratori si sono sorpresi di scoprire che le pareti dell’edificio avessero ancora uno stile di costruzione medievale, segno che dal momento della sua edificazione non avevano mai subito ritocchi – cosa che, del resto, è possibile vedere confermata dal fatto che il pavimento sia, tuttora, inclinato. In mancanza di una piombatura adeguata, era l’unico metodo per evitare che l’acqua filtrasse nel terreno sottostante.

Il Guinness dei Primati non ha potuto fare altro che inchinarsi e assegnare, nel 2004, il titolo di pub più antico di Irlanda. Ma alcuni sperano che presto il titolo venga esteso, e il pub sia considerato il più antico del mondo. Per dimostrarlo i mezzi ci sono: al suo interno è custodita la lista di tutti i gestori, che si sono avvicendati per un millennio a servire birre e salsicce.

Il problema, insomma, non è il passato. Ma il futuro: con l’aumento delle tasse sugli alcolici e una serie di leggi restrittive, il consumo di birra in Irlanda è calato e molti pub hanno cominciato a chiudere. Mossa sana, certo. Che tende a promuovere uno stile di vita migliore. Ma forse, dopo secoli passati in mezzo a guerre, lotte, eventi climatici di ogni genere, invasioni e avventure, sarà proprio il salutismo a far chiudere i battenti al Sean’s bar? Si spera di no.