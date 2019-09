Jack Ma si dimette, ma con Alibaba la Cina continuerà a conquistare il mondo

Lo aveva annunciato da un anno: nel giorno del suo cinquantacinquesimo compleanno Jack Ma, il celebre imprenditore cinese che nel 1999 fondò Alibaba, si sarebbe dimesso da presidente esecutivo, lasciando il timone all’amministratore delegato Daniel Zhang. È stato di parola.

Il secondo uomo più ricco della Cina – secondo Forbes – con un patrimonio netto di 37,3 miliardi, continuerà a far parte del consiglio di amministrazione della società fino al 2020, e in ogni caso rimarrà membro a vita della Alibaba Partnership, gruppo selezionato (sono in 36) che ha, tra i suoi compiti, quello di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione.

Per il resto, seguendo l’esempio di Bill Gates, suo modello da sempre, si dedicherà ad attività di tipo filantropico con la sua fondazione, la Jack Ma Foundation, creata nel 2014 e focalizzata su progetti di sviluppo nelle campagne cinesi.

«Non è la fine di un’éra», ha detto. Nonostante la decisione fosse stata presa con largo anticipo, alcuni hanno avanzato l’ipotesi che le crescenti pressioni del partito comunista abbiano accelerato una scelta già programmata. Di sicuro non mancheranno le sfide a chi prenderà il suo posto: l’economia rallenta, altri concorrenti avanzano, la guerra commerciale con gli Usa ha cominciato a lasciare il segno. Ma il 10 settembre è la Giornata dell’Insegnante in Cina. E per Jack Ma, che ha iniziato la sua carriera come professore di inglese, la coincidenza non sarà sembrata casuale.

Riproponiamo il nostro articolo su Alibaba, gigante dell’e-commerce cinese e creatura di Jack Ma, in cui viene descritta la storia dalla sua fondazione mettendo in risalto la personalità del suo fondatore, lo stile di pensiero (un mix tra capitalismo occidentale e filosofie cinesi) e soprattutto, gli obiettivi di lungo periodo . Che ci riguardano tutti.

*****

“I soldi non si fanno cacciando le balene, ma pescando gamberetti”. Lo diceva Forrest Gump, ma lo pensa anche Jack Ma (alias Ma Yun), fondatore di Alibaba, la più grande azienda/piattaforma di e-commerce del mondo. Si tratta di un gigante capace di fatturare di 5,6 miliardi di dollari nei soli primi quattro mesi del 2017, e il giro d’affari per tutto l’anno è, invece, di ben 547 miliardi di dollari. Tutto online, anzi: via mobile.

Come spiega Rodrigo Cipriani Foresio, managing director di Alibaba per l’Italia (e Spagna, Portogallo e Grecia), ormai il 79% delle transazioni avviene «via smartphone o tablet», creando la più grande rete di commercio al mondo, tra imprese e imprese (ma anche tra imprese e consumatore o – visto che la galassia di Alibaba è enorme, anche tra consumatore e consumatore). Mettendo in comunicazione i “gamberetti”, insomma, non le “balene”.

Ospite della 33esima edizione de Linkontro, il meeting della grande distribuzione organizzato ogni anno dalla Nielsen, Cipriani Foresio illustra gli obiettivi di Alibaba per il futuro. Allargamento all’Europa, proprio grazie all’apertura della base commerciale italiana, ma soprattutto accentramento sul sud-est asiatico. «È lì che si guarda. Ed è lì che si giocherà la carta economica dei prossimi anni». Alibaba lo ha fatto acquisendo, nel 2016, Lazada, impresa di e-commerce con base a Singapore. L’Europa sarà sempre più marginale? Non è detto, ma «dall’occidente, e anche dall’Italia, i cinesi si aspettano soprattutto qualità. Soprattutto nel settore del food, che è rinomato ovunque, ma anche del lusso».

Al momento sono oltre 150 i marchi italiani che hanno già aperto uno store su Alibaba (per la precisione, su Tmall e Tmall Global, la piattaforma di lusso del commercio business to business), e vendono più di mille brand. C’è Armani Jeans, La Perla, Fca, Ferrero. Piacciono tutti. «In Cina per le nozze regalano i Ferrero Rocher. Quelli nella confezione da 555 pezzi». E – ricorda – «l’Alfa Romeo ha venduto 350 modelli di Giulia. In 33 secondi». È un mercato così grande da dare alla testa. «In Cina ci sono 103 città che hanno più di un milione di abitanti». Nel 2025 saranno il doppio. Se si calcola che sommando solo Shanghai e Pechino si ottiene tutta la popolazione italiana, il senso delle proporzioni cambia. Quasi fa paura.

In mezzo ai numeri e alle formule inglesi, predomina, in evidenza, un progetto di carattere grandioso: la conquista del mondo. Proprio così. Non subito, certo. Non domani. Quando sarà il momento. «Ho lavorato sia con Silvio Berlusconi che con Jack Ma. Sono entrambi dei visionari, assoluti. Il primo ha fatto grandi cose. Ma il secondo è uno che dice “I want to change the world”. Silvio questo non lo ha mai fatto». Altro livello. Ad «Alibaba si fanno meeting per decidere i piani dell’azienda non per l’anno prossimo, ma per i prossimi trent’anni». Un abisso di distanza: in Italia si ragiona in termini di mesi (tempo) e zerovirgola (crescita). «Qui si pensa già al 2028, al 2038 e al 2048».

Esagerano? Forse no. È parte della mentalità aziendale, scrive Duncan Clark nel suo libro “Alibaba” pubblicato nel 2016, pensare che l’azienda di Jack Ma possa e debba vivere almeno 102 anni. L’obiettivo, visto che è stata fondata nel 1999, è di coprire almeno tre secoli. Tutti i veterani lo condividono (a intervalli regolari di quattro anni, però, dipendenti e azionisti possono trarre profitti dalle loro azioni) ed è una delle forme con cui Ma riesce a motivare i suoi dipendenti: convincerli di essere parte di qualcosa di grande.

Del resto Jack Ma è sempre stato ambizioso. Secondo la leggenda corporate, che si arricchisce di dettagli a seconda della situazione in cui viene raccontata, fino a pochi anni prima di fondare Alibaba era un semplice insegnante di inglese. In realtà aveva già fatto alcuni esperimenti imprenditoriali: prima con una agenzia di traduzioni inglese-cinese, e poi con un primo sito pionieristico, China Pages, quando internet ancora non esisteva in Cina. Il sito veniva aggiornato da Seattle, dove Jack Ma aveva un collaboratore cui inviava notizie e indirizzi di aziende via posta. Andarono male entrambe le cose, ma almeno poté viaggiare negli Usa (dove, secondo un resoconto piuttosto romanzato, fu anche rapito da un truffatore californiano e imprigionato in una casa a Las Vegas, da cui riesce a fuggire con l’astuzia e vincendo 600 dollari alle slot machine), conoscere internet, intuirne le potenzialità e portarlo, in qualche modo, anche in madrepatria. Qui, dopo qualche anno, gli era diventato evidente che l’e-commerce avrebbe presto avuto grande importanza.

L’architettura