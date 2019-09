Mercati, come si è posizionata Moneyfarm a settembre

Soldi

Ecco come sono andati a luglio i mercati finanziari

La Fed ha tagliato i tassi solo dello 0.25% e i mercati sono rimasti in un certo senso delusi di fronte a una retorica accomodante, ma non come si aspettavano. Powell è stato chiaro: non siamo ancora all’inizio di un nuovo ciclo di tagli, questa riduzione è stata solo un aggiustamento temporaneo