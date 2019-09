Stupri, torture, violenze. La vita atroce dei migranti al tempo del decreto sicurezza

E poi ci sono i volti e i drammi dei naufraghi. C’era un ragazzo che dalla Libia era scappato per ben cinque volte. «Mi ha raccontato che durante il suo terzo tentativo di fuga è rimasto bloccato in mezzo al mare per tre giorni. Salvato da un pescatore è stato riportato nuovamente in Libia. Il posto da cui desiderava fuggire. Mentre mi raccontava di aver subìto il bombardamento a Tajoura in Libia, dove è rimasto ferito, pensavo ma quante vite ha? Era malnutrito e molto disidratato. Ascoltandolo, ho pensato che non sarei sopravvissuta al primo tentativo di fuga».

Nei momenti più concitati, Giulia ricorda di aver notato un bambino di 15 anni, che da due giorni se ne stava isolato, come immobilizzato, con la testa bassa fra le mani. «Gli ho chiesto se c’era qualcosa che non andasse. Mi rispose che si sentiva molto piccolo e solo rispetto a quello che stava affrontando». Picchiettando nervosamente con le mani sulle gambe ha raccontato a Giulia di essere stato venduto come schiavo a un uomo che ha sempre abusato di lui. Fino a quando è riuscito a scappare.

A poppa una bimba di appena cinque mesi, con un’ustione sul braccio, procurata da un aguzzino in Libia per estorcere alla famiglia i soldi per fuggire in Italia, si lascia andare subito alle attenzioni dei membri dell’equipaggio. Frammenti. Storie. «Avevamo poi una donna che raccontava di avere da mesi delle perdite di sangue. Era stata abusata più volte nei centri di detenzione in Libia e non chiedeva altro di poter scendere».