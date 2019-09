Quanti persone sono morte per gli attacchi dell’11 settembre? Il calcolo non è semplice

2.977. È il totale delle vittime dell’11 settembre 2001, l’attentato terroristico più grande della storia, avvenuto a New York 18 anni fa. Di quattro aerei dirottati da 19 terroristi islamici di Al Qaeda, due si sono abbattuti sulle Torri Gemelle, provocandone il crollo. Un terzo si è abbattuto sulla parete ovest del Pentagono, mentre l’ultimo (il volo United Airlines 93) è caduto in un campo vicino a Shanksville, in Pennsylvania. Non è mai stato chiarito se fosse diretto contro la Casa Bianca o il Campidoglio.

Del totale delle vittime, 265 (inclusi i 19 terroristi) erano i passeggeri dei quattro voli. 2.606 sono invece le persone morte negli attacchi alle Torri gemelle, quasi tutti civili, fatta eccezione per 343 pompieri e 71 ufficiali, intervenuti nell’area dopo il primo impatto.

125 invece sono morti nell’attacco al Pentagono, di cui 70 civili (tra contractor e personale amministrativo) e 55 militari.

Il conto delle vittime, oltre a rappresentare un calcolo tragico e penoso, ha richiesto tempo e pazienza. Secondo le stime, 2.974 sarebbero le persone morte negli attacchi, o nelle conseguenze immediate.

Altre tre persone sarebbero invece decedute in seguito, anche a distanza di anni, a causa di malattie provocate dall’esposizione alle polveri diffuse nei luoghi dell’attentato, rimaste nell’aria per almeno cinque mesi. Al conteggio è stata allora aggiunta una donna, morta per una malattia polmonare cronica nel 2002. Allo stesso modo è stato compreso un uomo, morto nell’ottobre del 2008, e un altro ancora nel 2011, allungando il conteggio e aumentando il numero.