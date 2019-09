Applausi al nuovo governo, ma Renzi è una mina vagante per Zingaretti

Ma è una strada irta di difficoltà e dalle conseguenze potenzialmente esplosive. Il piano che Renzi sta vagliando insieme ai suoi pasdaran è quello di dare vita ad un gruppo parlamentare autonomo alla Camera e confluire, insieme a un drappello di senatori dem, nel gruppo misto di Palazzo Madama. L'obiettivo è duplice: da una parte offrire una sponda ai forzisti in cerca di nuovi lidi (come Mara Carfagna) e dall'altra spostare più verso il centro l'asse del nuovo governo, a cui comunque non dovrebbe far mancare la fiducia. Un'operazione che, nella testa di Renzi, non porterebbe ad una diaspora immediata dei riformisti in fuga dal Pd. Molti parlamentari che fanno riferimento a lui resterebbero al loro posto, con l'obiettivo di presidiare anche il partito.

Fantapolitica? Tutt'altro. Il piano è abbastanza definito. Ma Renzi deve fare i conti con vari grattacapi. Il primo è stato esplicitato di recente dal vicesegretario del Pd Andrea Orlando: "Chi esce, esce. Non esistono giochi che consentano di restare con un piede in due scarpe". Un avvertimento che cela la grande preoccupazione con cui al Nazareno stanno osservando le mosse di Renzi. E qui torniamo all'ossessione di Zingaretti: l'unità del partito, invocata dalla sera stessa in cui è stato incoronato leader del Pd. Il segretario è disposto a tutto pur di non spaccare il fronte democratico. Per questo nessuno, per ora, ha smentito le ricostruzioni giornalistiche che parlano dell'offerta già fatta recapitare all'ex segretario per sostituire Paolo Gentiloni nel ruolo di presidente del partito.

E per questo, lo stesso Zingaretti - che ha da sempre in mente il Pd come architrave di uno schieramento chiaramente alternativo alla destra in un'ottica sostanzialmente bipolare - guarda con interesse a ciò che succederà il prossimo 20 ottobre, quando Renzi riunirà il "suo" popolo alla Leopolda. "La situazione politica è destinata a cambiare - racconta una fonte vicina all'ex premier - se le garanzie richieste dal Pd in cambio della riduzione del numero dei parlamentari promessa al M5s dovessero portare alla definizione di un assetto esplicitamente proporzionale, allora l'idea di creare subito nuovi gruppi parlamentari sarebbe presa davvero in considerazione. Anche perché non possiamo ignorare le dinamiche che si stanno innescando alla nostra destra".