Nuovo ministro, vecchi problemi: i precari di Anpal scrivono a Nunzia Catalfo

Dopo mesi di proteste, il Coordinamento dei precari di Anpal ha ottenuto alcune aperture dal ministero del Lavoro. Prima con la promessa della stabilizzazione per 400 di loro. Poi il progetto è stato inserito nel “decreto imprese”, approvato “salvo intese” nell’ultimo consiglio dei ministri del governo gialloverde. Ma Anpal Servizi, controllata di Anpal, non ha ancora presentato il piano industriale, documento fondamentale per procedere poi alla stabilizzazione. «Per la struttura organizzativa di Anpal Servizi e per l’opportuna implementazione dei servizi connessi alla fase due del reddito di cittadinanza», scrivono, «è urgente dare immediata attuazione al decreto dotando fin da subito l’azienda di una pianta organica stabile. Attendere ulteriormente comporterebbe altri ritardi nell’organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive».

Nei mesi scorsi, diverse regioni si sono già espresse in favore della stabilizzazione dei precari di Anpal. E dalla Campania il governatore Vincenzo De Luca non ha ancora firmato la convenzione sui navigator, chiedendo prima la stabilizzazione dei precari, mentre i navigator vincitori di concorso ancora senza lavoro hanno avviato lo sciopero della fame. «Da precari che hanno superato molteplici prove ad evidenza pubblica, ad ogni scadenza di contratto, non possiamo che augurarci si risolva il caso dei “navigator” campani, da settimane in lotta. Le responsabilità e le forzature di Anpal Servizi non possono ricadere sulle spalle dei nuovi collaboratori precari», concludono. Intanto la stessa Anpal, l’Agenzia che dovrebbe “abolire la povertà” trovando un lavoro a chi percepisce il reddito di cittadinanza, dopo l’assunzione degli oltre 2mila navigator cococo è diventata di fatto la società di proprietà pubblica con il maggior numero di precari d’Europa.