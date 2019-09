Abbiamo un governo, intanto ci siamo dimenticati degli insegnanti (e gli alunni aspettano)

Abbiamo la doppia fiducia. Abbiamo i ministri, la nuova liaison giallorossa, il nuovo governo, le piazze urlanti e pure un nuovo commissario Ue italiano. Nel frattempo, nel caso qualcuno non se ne fosse accorto, ci mancano gli insegnanti. I professori, quelli che stanno dietro la cattedra. Con la crisi di governo che ci ha impegnato tutta l’estate, ci siamo dimenticati della scuola. E ora per la prima volta i supplenti potrebbero raggiungere anche quota 200mila. Con l’aggiunta che quest’anno sarà ricordato pure per il numero record di supplenze assegnate a docenti privi di abilitazione ed esperienza.

Mentre si litigava tra i banchi del Parlamento, bambini e ragazzi hanno ricominciato a popolare i banchi delle loro scuole. E il ritorno è un vero e proprio caos. Da Nord a Sud, non manca giorno in cui dalle scuole italiane non arrivino comunicazioni sulle cattedre ancora vuote e i posti che dovranno essere riempiti da supplenti, anche senza abilitazione e al di fuori delle consuete graduatorie. Un bollettino di guerra giornaliero.

In Veneto mancano all’appello 8mila professori. In Lombardia 13mila. In Liguria le cattedre vuote saranno 700, in Campania 900. Servono professori di italiano, matematica, fisica, informatica e discipline tecniche. E soprattutto insegnanti di sostegno. In una scuola di Bologna non se ne trovano 28 sui 36 previsti.