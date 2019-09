Altro che Despacito: ascolta le canzoni di reggaeton recitate come se fossero poesie

È una legge di natura: ovunque ci siano canzoni commerciali, ci sarà sempre qualcuno che cercherà di nobilitarle. A noi italiani è andata bene, grazie al fenomeno di The Andre. Il cantante misterioso che, imitando la voce e lo stile di De Andrè (da cui il nome), ricanta brani hip-hop e trap, ricoprendoli di una nuova patina, più vintage e intimista (ma sempre all’interno di una operazione la cui ironia di fondo non sfugge mai).

Ai portoricani, invece, va un po’ peggio. Loro devono accontentarsi di Victor Emanuelle Ramos, che con voce da basso, si è lanciato nella recitazione poetica delle canzoni reggaeton, declamandole come fossero brani di Shakespeare o dialoghi di Lope de Vega. “Sigue tu camino que sin ti me va mejor/ Ahora tengo a otras que me lo hace mejor / Ahora soy peor, ahora soy peor, por ti”. Non è Baudelaire, non è Montale. Ma Bad Bunny. E questo è come suona il testo quando viene recitato: