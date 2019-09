Sanità, Speranza vuole abolire il superticket (senza dire dove prenderà i soldi)

Come dichiarato alla Stampa, Speranza vuole portare il finanziamento della sanità pubblica da 114,5 a 118 miliardi, non solo cancellando il già citato superticket, ma avviando un grande piano di assunzioni. A chi farà pagare il conto? A banche, fondi di investimento e assicurazioni. L’idea era già presente in un disegno di legge che aveva già presentato lo scorso anno e che prevede di limitare all’82% dall’attuale 100% la deducibilità degli interessi passivi per, appunto, banche, assicurazioni e fondi di investimento. Il neo ministro, in un’altra intervista, questa volta a Radio Capital, ha anche fatto accenno alla legge di bilancio, in cui si aspetta che l’aumento delle risorse destinate al Fondo sanitario nazionale sia reso possibile dalla rimodulazione del prelievo erariale su giochi e slot machine. Ma pare che ciò non sia di competenza del ministero della Salute. La proposta di Leu parlava di “fonte di copertura di copertura da cui deriva un gettito di 500 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2020 prevede che la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui al-l’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n.773 del 1931, come rideterminata dall’articolo 6,comma 1, del decreto-legge n.50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla leggen.96 del 2017, sia fissata in misura pari al 20 per cento dell’ammontare delle somme giocate, mentre oggi è fissata al 6 per cento“.

Arrivando ai vaccini, pare che il disegno di legge voluto dal Movimento 5 stelle e Giulia Grillo durante la stagione gialloverde, e rimasto incagliato all’inizio dell’iter legislativo parlamentare, resterà in un cassetto. Il cosiddetto “obbligo flessibile”, che avrebbe ammorbidito le regole attualmente in vigore della legge Lorenzin, sembra che verrà del tutto silenziato. Anche per marcare una differenza rispetto al governo fatto con Matteo Salvini e la Lega, che negli ultimi mesi aveva fatto sua la battaglia per togliere l’obbligatorietà vaccinale. La legge attualmente in vigore, che è 2017, afferma che tutti i bambini sotto i sei anni di età che non siano in regola con le vaccinazioni non possono entrare a scuola, mentre, per i bambini più grandi, sono previste sanzioni amministrative per i genitori che vanno da 100 a 500 euro. L’ipotesi è che il nuovo ministro lasci la legge vigente così com’è, magari facendo nel frattempo grandi campagne di comunicazione, anche da rivolgere ai no vax, per far capire che la vaccinazione non è un tema individuale, ma una questione di sicurezza collettiva.