Basta con flauto e violino: impara anche tu l’arte preistorica di suonare le pietre

Non sarà armonioso come un violino, né ricco di timbri come un pianoforte. Ma all’epoca ci si sapeva accontentare. E così il litofono, strumento preistorico fatto, come suggerisce la parola, di pietre, faceva con dignità il suo lavoro.

I ritrovamenti suggeriscono una sua origine antichissima: tracce di litofono sono state rinvente in Africa, in America, in Europa, perfino in Australia, e financo nelle isole Hawaii. Ovunque andasse, l’essere umano che, di migliaio di anni in migliaio di anni colonizzava il mondo, lo portava con sé. E lo faceva suonare su ogni angolo della Terra.