“Una sfida a Usa e Iran, ecco perché Netanyahu vuole la Valle del Giordano”

La dichiarazione bellicosa di Netanyahu è però anche un segnale al mondo. E a Washington soprattutto. Stavolta la “sindrome d’accerchiamento” di Israele conta fino a un certo punto, visto che «il vero incubo di Netanyahu è un possibile riavvicinamento tra USA e Iran, come successo al G7 di Biarritz». Il premier israeliano sa di contare sul sostegno del presidente americano Trump ma sa anche che tra un anno e mezzo le elezioni presidenziali potrebbero cambiare lo scenario politico. Il classico momento ora o mai più, che «che potrebbe mettere a forte prova l’alleanza tra Americani e Israeliani. Un’eventuale fuga in avanti di Israele verrebbe sicuramente appoggiata dagli Stati Uniti, anche se con riluttanza». Una magra figura, come accaduto per Gerusalemme capitale di Israele, dove Washington è stata una delle poche a spostare la propria ambasciata, che metterebbe a serio rischio il processo di pace. «Se Israele mettesse in pratica il suo proposito di annessione, il progetto di confederazione verrebbe definitivamente eliminato».

E i Paesi arabi come la prenderebbero? «Il mondo arabo si pronuncerebbe in maniera compatta contro l’eventuale annessione. Anche se Giordania, Egitto e Arabia Saudita si esponessero contro il progetto di Israele, credo che difficilmente mandrebebero loro uomini a sostenere la causa palestinese. Prevarrebbe la realpolitik». L’Iran invece? «Cercherebbe di cavalcare l’ondata di malcontento popolare in funzione anti-israeliana. E in più alimenterebbe la guerriglia con Hezbollah e Hamas, i gruppi armati più vicini al credo politico di Teheran». Non resta che attendere quindi. Le elezioni del 17 settembre si prospettano come le più incerte degli ultimi 15 anni: il risultato potrebbe anche sorprendere. Una nuova fase potrebbe aprirsi dal giorno dopo. «Solo se uscirà una maggioranza chiara dalle elezioni, gli Americani esporranno il loro piano di pace. Altirmenti non si esporranno». L'ultimo voto nelle urne sarà decisivo.