Italia e Francia tornano a lavorare insieme: il capolavoro di Macron sulle macerie di Salvini

È ovvio che un’Italia isolata, ridotta a paria politico e a problema finanziario europeo, danneggia pesantemente gli italiani e non serve agli europei. Così come è altrettanto ovvio che i sorrisi e le strette di mano di Macron non rappresentano un‘ improvvisa e benevola conversione dei francesi, ma corrispondono anche all’interesse di Parigi. L’Europa di oggi vede in primo luogo la quasi certa e rovinosa uscita della Gran Bretagna, il declino politico di Angela Merkel, in contemporanea con la recessione dell’economia tedesca e, fino a ieri, l’isolamento populista e l’indebolimento economico dell’Italia. Macron ha abilmente approfittato di un vacuum, assumendo con successo il ruolo di playmaker nelle nomine al vertice dell’Unione dopo le elezioni, ricucendo un rapporto con gli Stati Uniti (anche perché lo stesso Trump sembra avere capito che un’Europa divisa e sovranista finirebbe nelle braccia di Putin) e costruendo un ruolo guida della Francia -, dopo Brexit, unico Paese al Consiglio di Sicurezza, unica potenza nucleare europea - in Europa. Macron ha riaperto il dossier iraniano e ha platealmente rilanciato il rapporto con la Russia di Putin, in buona sostanza chiudendo gli occhi sulle questioni di democrazia interna. È una strategia a tutto campo che, culturalmente, appartiene a una tradizione gaullista della Francia (“l’Europa dall’Atlantico agli Urali”) di cui Macron si sta facendo interprete. Macron e la Francia se lo possono permettere. L’Italia - altra cosa che Salvini non ha capito - può continuare ad avere ottime relazioni, anche economiche, con Mosca, senza tuttavia dare adito a oscure operazioni, peraltro maldestre e subito scoperte. Ma forse, nel rapporto di Macron con Conte, c’è anche altro. La metamorfosi politica del M5S si sovrappone a una dimensione sociologica del grillismo non molto lontana dalla genesi e dalla crescita di En Marche, il movimento che a portato Macron all’Eliseo, sbocciato sulla crisi dei partiti, sul crollo degli steccati a destra e a sinistra, sulla formazione del consenso online, sulla valorizzazione dei giovani e dei neofiti. La differenza non da poco è che il M5S si è alleato con la destra xenofoba e sovranista, mentre in Francia il verbo sovranista e antisistema di Marine Le Pen è respinto e condannato. Per Macron è persino un vantaggio, una sorta di riserva di voti, dato che nessuno, in Francia, farà alleanze con Marine Le Pen. Per il M5S l’abbraccio con Salvini è stato mortale: voti dimezzati e identità devastata.