“Il nuovo governo ignora 16 milioni di anziani”: anche i pensionati vogliono lo sconto sulle tasse

Il programma del governo giallorosso sarà pure piaciuto ai sindacati, ma non ai pensionati iscritti a Cgil, Cisl e Uil. E mentre i segretari generali, da Landini a Furlan fino a Barbagallo, nei giorni scorsi hanno espresso tutti apprezzamenti per i punti programmatici illustrati da Giuseppe Conte al Parlamento, chiedendo in una lettera un incontro in vista della prossima legge di stabilità, le categorie dei più anziani invece non ci stanno. E annunciano già una manifestazione di piazza contro il nuovo esecutivo per metà novembre a Roma. Il grido di allarme è unanime: «Il nuovo governo si è dimenticato di anziani e pensionati».

La decisione della manifestazione arriva dagli esecutivi unitari di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, che già a giugno erano scesi in piazza contro la precedente formazione gialloverde. Ora, studiato il programma del Conte bis, si sentono messi da parte e alzano il dito. Nei punti illustrati dal presidente del Consiglio, del cosiddetto “fattore P”, il voto dei pensionati tanto prezioso in tempi elettorali, non c’è traccia. «Non si può ignorare il fatto che in Italia ci siano 16 milioni di persone con i capelli bianchi», spiegano. «Nel programma non si parla dell’invecchiamento della popolazione e di come lo si vuole affrontare. Siamo il secondo Paese più vecchio al mondo e il primo in Europa. Serve una visione».