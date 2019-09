L’ultima frontiera del marketing: un’esperienza sensoriale per chi compra su Internet

Conti estivi

Tax Free e non solo: i turisti scelgono l’Italia anche per fare shopping

Nei primi sei mesi del 2019, solo il tax free shopping è cresciuto del 12% rispetto all’anno prima. I turisti che arrivano in Italia spendono 8 miliardi in più rispetto agli italiani che viaggiano all’estero. Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell’economia nazionale