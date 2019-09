Dai porti chiusi ai porti indifferenti: Ocean Viking chiede aiuto, il Viminale tace

Come giustamente dice il sociologo Stefano Allievi oggi su Linkiesta, passare dai “porti chiusi” per i migranti all’“accogliamoli tutti” sarebbe un errore. Oltre che un bell’assist alla propaganda di Matteo Salvini. Ma da qui a restare in silenzio davanti alla richiesta della nave Ocean Viking di far sbarcare una donna incinta al nono mese di gravidanza, ce ne passa. Il Viminale leghista delle dirette Facebook e dei tweet al veleno – per fortuna – non c’è più. E comprendiamo l’aplomb di Luciana Lamorgese, nuovo ministro dell’Interno, tecnico e non politico. Passare dai “porti chiusi” ai “porti indifferenti”, però, non è proprio una conquista. E menomale che alla fine Malta ha risposto all’allarme lanciato da Sos Mediterranée per far partorire in sicurezza la donna. Anche se, è bene precisarlo, ancora né da Roma né da La Valletta c’è chi ha dato l’ok alla richiesta di un porto sicuro per tutti gli 82 migranti rimasti a bordo.

La linea del “prendere tempo” in attesa di modifiche del decreto sicurezza bis, secondo le indicazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non può valere quando c’è gente in mare. Anche perché i tempi non saranno certo brevi. Serve un segnale di discontinuità rispetto alla politica degli scorsi 14 mesi, altrimenti questo cambio di maggioranza non si spiega. Anche un Viminale “tecnico” deve poter prendere decisioni di questo tipo, che non sono politiche. Ma molto più hanno a che fare con quel «nuovo umanesimo» con cui il premier Giuseppe Conte ha infarcito il suo discorso alle Camere.