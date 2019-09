Battuto Salvini, l’Europa deve vedersela con il grande sovranista globale: Donald Trump

Non è un caso, quindi, se la nuova Commissione, al netto del solito sfarfallio di novità secondarie (un commissario giovanissimo qua, una ex miss là, la perfetta parità di genere, le alchimie per distribuire cariche e poteri tra socialisti, popolari e liberali), emana fortissimi segnali di continuità. Il più forte ed evidente viene dai tre vice-presidenti esecutivi: l’olandese Frans Timmermans (primus inter pares, incaricato di elaborare e implementare l’agenda verde della Ue), la danese Margrethe Vestager (concorrenza), e il lettone Valdis Dombrovskis (economia, grane per Gentiloni e povero Conte, che vuol rivedere il Patto di Stabilità). Tre personaggi autorevoli e sperimentati, che già nel precedente quinquennio ricoprivano cariche importanti, tre “duri” dell’europeismo e dell’antisovranismo come l’abbiamo conosciuto durante la gestione Tusk-Juncker. Se a loro aggiungiamo una pupilla della Merkel come la Von der Leyen, diventa facile tracciare il binario dei prossimi anni. Con il massimo rispetto per tutti, sarà questo il quartetto dominante, quello dell’ultima parola.

L’esperienza dei tre vice della Von der Leyen tornerà utile, anche perché la “nuova” Commissione dovrà affrontare un problema “vecchio” che rischia di prolungarsi nel tempo. Non è la posizione della Russia, l’avanzata della Cina o la fuga del Regno Unito, questioni importanti ma che, alla fin fine, hanno ottenuto il risultato di compattare i ranghi della Ue. Bensì il rapporto con gli Stati Uniti di Donald Trump, che ha ancora un anno e mezzo di presidenza a cui potrebbe aggiungerne altri quattro.



Piaccia o no, “America First!” ha riscritto le regole della diplomazia, ha ridefinito almeno in parte gli equilibrii internazionali e, in qualche caso (per esempio Israele), ha contribuito a tracciare nuovi confini. Il risultato è che, diciotto anni dopo le Torri Gemelle, è diventato quasi impossibile ripetere lo slogan che allora univa tante menti e tanti cuori: siamo tutti americani. Forse non lo siamo mai stati davvero, di certo non lo siamo adesso, quando l’America è impegnata a ricordarci, qualche volta con i toni del conte Grillo, che gli americani sono loro e noi non siamo…