L’Europa che costa: quanto guadagna al mese Ursula von der Leyen?

Gli altri commissari prendono meno, ma non tanto. Sempre secondo lo stesso regolamento, ai vice-presidenti della Commissione spetta il 125% dello stipendio del più alto funzionario (sempre livello 16, terzo scatto), che significa 24.852,26 euro, cui vanno aggiunte le medesime indennità (quella di rappresentanza arriva a 912 euro) mentre all’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, cioè all’attuale Federica Mogherini – e, se niente sarà cambiato, allo spagnolo Josep Borell – toccheranno 25.846,35 euro, più indennità. Equivale al 130% dello stipendio del solito funzonario di livello 16, terzo scatto.

Gli altri commissari, invece, prendono il 112,5% dello stesso salario, cioè 22.367,04. Il totale delle spese per lo stipendio dei 27 membri della Commissione, secondo quanto messo a bilancio per il 2019, equivale a 12.658.000 euro. Come si fa notare sul Corriere della Sera, sono tre milioni in più rispetto al 2017. E le indennità di fine mandato previste per ciascuno equivalgono a 690mila euro.