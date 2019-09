L’Italia inquina sempre più, ed è (anche) colpa delle centrali a carbone

L’ottimismo del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, confermato al dicastero con il nuovo governo, sul ruolo di leadership che l’Italia s’impegna ad assumere nella lotta al cambiamento climatico, deve scontrarsi con gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (Ispra). Dati che preannunciano un incremento delle emissioni di gas serra per il 2019 di quasi l’1%, nonostante il Prodotto Interno Lordo (Pil) non riesca a crescere.

Eppure solo l’anno scorso il ministro dell’Ambiente, di fronte alle poco rassicuranti conclusioni del Gruppo Intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), aveva appunto preannunciato che l’Italia sarebbe stata in prima linea in Europa e nel consesso internazionale contro il riscaldamento globale. Ricordando come fosse stato proprio il nostro Paese a negoziare al Consiglio Europeo il maggiore taglio alle emissioni di CO2: il 40%, poi ridottosi al 37,5%, dopo le resistenze dei Paesi del blocco di Viségrad, che avevano proposto un risicato 20%.

Sebbene le stime si rifacciano ai primi sei mesi di quest’anno, secondo il dottor Riccardo de Lauretis – esperto dell’Ispra – che ha curato la rilevazione «i dati diffusi sono di qualità e riflettono un aumento del consumo di gas per la produzione di energia elettrica, a fronte di una riduzione dell’uso delle energie rinnovabili: idroelettrico ed eolico». Tutto a favore, ancora una volta, dei combustibili fossili: metano in testa. Un andamento che è in linea con quello mondiale, come rilevato dall’Agenzia Internazionale per l’Eenergia (Eia) nel 2018.

Per questo le sfide che aspettano al nostro Paese per contrastare il cambiamento climatico non sono affatto di poco conto. Una delle più urgenti riguarda il carbone. Anche se, secondo Eurostat, l’Italia è uno dei pochi Paesi europei ad avere raggiunto la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili già nel 2017, rispetto alla quale si era assunta l’impegno con l’Accordo di Parigi del 2015, circa il 13% del fabbisogno energetico nazionale dipende ancora dal consumo di carbone.