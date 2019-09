Altro che opposizione, l’Italia si è persa nella (bassa) propaganda

Se diamo ascolto alla sequela di insulti online contro chiunque faccia politica o esprima un concetto e, infine, al modo in cui spesso giornali, talk show e televisioni raccontano le vicende di casa nostra amplificando il peggio (dal gossip politico alla vita privata, osservando dal buco della serratura anche i sentimenti più intimi) abbiamo la sgradevole sensazione che molti attori siano fuori posto e fuori ruolo, alleati non sempre consapevoli di un’opera collettiva di demolizione caricaturale del sistema Paese nelle sue diverse espressioni.

A scanso di equivoci, tutti hanno il diritto di manifestare e le opposizioni in particolare hanno il diritto di reclamare nuove elezioni nella convinzione che, stando ai sondaggi, sarebbero maggioranza nel Paese. Ma questa recriminazione non ha nulla a che vedere con la delegittimazione a colpi di insulti, cartelli offensivi in Parlamento, sproloqui nei talk show, accuse gratuite di complotti e congiure internazionali.

Al tempo stesso, nei media si legge spesso una narrazione che non corrisponde alla realtà e che confonde social, satira e cronaca in un tutto indistinto. Una narrazione virtuale, più attenta all’effetto immediato sui social (che non sono la realtà) incline ai luoghi comuni, disattenta a tante realtà diverse, a volte positive, a volte drammatiche, ma comunque nascoste al grande pubblico perché sconosciute. Ci sarebbe più bisogno di inchieste approfondite, confronti equilibrati, dibattiti senza urla e sovrapposizioni di voci, telegiornali pubblici imparziali.