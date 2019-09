“Sbagliata e dannosa, la mossa di Draghi abbandona l’Italia alla sua inefficienza”

«La vera crescita, si sa, passa attraverso gli investimenti, le imprese, l’innovazione. Non certo scambiando titoli con euro, come se mettere sempre piu' liquidita' nei portafogli di banche che gia' ne son piene fosse una bacchetta magica che fa apparire investimenti prima inesistenti. Se fosse vero, basterebbe farlo ogni volta che occorre e tutti sarebbero felici». A questo proposito, non bisogna lasciarsi confondere da quanto fatto negli Usa tra 2008 e 2011, dove si mirava «a riparare a una situazione di emergenza. E del resto anche in Europa, post 2011, quando la situazione delle banche era tragica». Oggi il quadro è cambiato e la stessa operazione di Draghi mantiene una natura «contraddittoria»: da un lato «fa il QE, come vogliamo chiamarlo, pompando liquidità nelle banche commerciali, dall’altro le punisce, abbassando i tassi da -0,40 a -0,50, nel tentativo di favorire gli investimenti. Ma il problema è che questi ultimi languono perché mancano le opportunità, mancano cioè i soggetti e le occasioni su cui investire». Il problema, insomma, non è finanziario in senso stretto: è economico e politico.

Per questa ragione «un intervento che funziona per contrastare i momenti di panico, quando si ha poca fiducia nei titoli e ci si fida (non sempre e non di tutti) degli Stati, si rivela invece inutile, anzi dannoso, in una situazione di normalità, quando l’investitore, per dirla in modo semplice, si tiene le azioni che ha ma non ha ragione di investire oltre».

Ora il panico è passato. Al suo posto, forse, si è installata la rassegnazione. Lo si nota anche nel comportamento dello stesso Draghi: «Il primo QE era stato accompagnato da una serie di richieste, o raccomandazioni, che avrebbero dovuto seguire l’azione della Banca Centrale: modifica del sistema pensionistico, interventi sul fisco, riforme ad ampio spettro mirate a rilanciare un Paese come l’Italia, arretrato su molti aspetti». Raccomandazioni che, «adesso, non fa più. La motivazione? Ha perso le speranze, credo. Io ricordo un Draghi che, da governatore della Banca d'Italia, esortava a riformare e dichiarava esplicitamente che la politica monetaria non fa miracoli. Ora vedo un Draghi che, al minimo segno di debole recessione, fa all-in con i pezzi da 90.».