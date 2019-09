Salvini, bisbetico e frustrato. Ormai è come l’ex che torna a bussarti alla porta (ma tu non lo vuoi più)

Forse pensava che il governo funzionasse come il cibo, che dopo averlo fatto cadere bastasse riacciuffarlo entro cinque secondi e soffiarci sopra per mangiarlo senza incorrere in batteri, chissà. Fatto sta che dall’oggi al domani l’Italia s’è desta libera dalla psicosi collettiva per Matteo Salvini, una cosa da non credersi, e infatti lui non ci crede ancora. Sui social sforna sempre le due o tre dozzine di post d’ordinanza, ma tira un’altra aria, tira l'aria tipica dei film americani, quelli dove uno scienziato prevede la catastrofe naturale ma nessuno gli crede perché non si cura ed è sempre spettinato, e alla fine un meteorite distrugge la Terra. Solo che in questo film Salvini fa contemporaneamente la parte dello scienziato, del meteorite e della Terra.

Un auto-sabotaggio da manuale, sugellato dall’impresa di avere rimesso al Governo il Pd in meno di diciassette mesi, impresa tanto eroica quanto legittima, dal momento che viviamo in una democrazia parlamentare con autonomia di coscienza degli eletti e non in una democrazia demoscopica (nemmeno elettorale, con buona pace di coloro che al grido di ‘illegittimità’ puntano il dito sull’attuale governo giallo-rosso). Ma se è vero che è il linguaggio a coprire e scoprire la pulsione di ogni essere umano, le parole per descrivere l’immagine pubblica di Salvini degli ultimi giorni sono solo due: ex fidanzato.