Morti sul lavoro, aziende in crisi, migranti: siamo un Paese bloccato, e la politica (ancora) dorme

Un quarto d’ora. Quindici minuti. Tanto è durato il secondo consiglio dei ministri del governo giallorosso Conte bis. All’ordine del giorno: leggi regionali e provvedimenti del testo unico sugli enti locali. Niente nomine di sottosegretari e viceministri. La materia è ancora bollente, gli accordi ancora non ci sono. Tutto slittato. Ma senza distribuzione delle nomine, non si tocca palla. E tutto si ferma nell’attesa.

Non tocca palla il governo. Tant’è che il cdm è durato giusto il tempo per i neoministri di vedersi e sedersi intorno allo stesso tavolo. Per poi salutarsi e tornare all’occupazione principale: riempire le tabelle per la spartizione delle poltrone tra Cinque Stelle e Partito democratico. Il resto, per il momento, non si tocca.

Non tocca palla il Parlamento, dove pure tutto è fermo. Dopo il voto di fiducia del 9 e 10 settembre, sia alla Camera sia al Senato la ripresa dei lavori è prevista per il 17. A Palazzo Madama, quel giorno, sono previste le comunicazioni del presidente, dopo la riunione della conferenza dei capigruppo. A Montecitorio è all’ordine del giorno la ratifica di protocolli di convenzioni e accordi con altri Stati. La questione politica cruciale, l’ultimo voto della riforma costituzionale con il taglio di un terzo dei parlamentari, è rimandata a fine mese. Non prima.