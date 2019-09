Ecco qual è il metodo migliore per sapere se stai mettendo da parte abbastanza per la pensione

Tra i cittadini europei, una percentuale non indifferente, pari al 61%, si preoccupa di non riuscire a mettere da parte abbastanza risparmi per il momento in cui andrà in pensione. In Italia si arriva addirittura al 65%. A riportarlo è l'International Survey 2019 di ING, una ricerca condotta su 15mila persone a livello europeo. Un timore giustificato, sembrerebbe, considerando che il 27% dei cittadini comunitari, più di un quarto, non ha risparmi messi da parte. Fortunatamente, però, adesso la soluzione per cambiare le proprie abitudini di spesa ed educarsi maggiormente al risparmio c'è, e passa da uno strumento che usiamo tutti i giorni: lo smartphone e le sue innumerevoli app.

