Vogliono tassare i prelievi dai Bancomat. Ma quanti ce ne sono in Italia?

L’obiettivo è quello di incentivare, passo dopo passo, l’utilizzo dei pagamenti digitali rispetto al contante, nel quadro più ampio del contrasto all’evasione fiscale. Per l’Italia è un’impresa. Secondo l’osservatorio Community cashless society, creatura della The European House – Ambrosetti, a fine 2018 in Italia circolavano circa 200 miliardi di euro in contanti, cioè il 4% in più rispetto all’anno precedente. Un dato che, da quel punto di vista, peggiora le prestazioni dell’Italia rispetto agli altri Paesi europei: dal 2008 al 2017 è aumentato dell’8,1% il valore totale dei prelievi dagli ATM, mentre in Germania è cresciuto del 2,1% e nel Regno Unito è perfino diminuito: -1,3%.

Dato in crescita (e positivo) è quello dei POS, cioè dei Point of Sale, (le macchinette che consentono il pagamento con carte): nel 2018 superano i 3.160.000, un numero raddoppiato rispetto al 2012.