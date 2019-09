Fumata bianca, ecco la lista dei sottosegretari e viceministri del governo Conte bis

Politica lumaca

Morti sul lavoro, aziende in crisi, migranti: siamo un Paese bloccato, e la politica (ancora) dorme

Il secondo consiglio dei ministri del governo Conte bis è durato 15 minuti. Cdm riconvocato per questa mattina per chiudere la partita delle nomine dei sottosegretari. Nell’attesa, è tutto fermo, anche in Parlamento. Intanto si accumulano ritardi, da Alitalia all’Ilva