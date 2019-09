Il manzo in tutte le salse: ecco i 5 tagli più amati dagli italiani

Sappiamo ormai che con la carne – soprattutto bovina - non bisogna esagerare. Per motivi etici, ambientali e di salute. Tuttavia, regalarsi un bel piatto di carne di manzo, cucinato a puntino, una volta ogni tanto, resta uno dei piaceri più alti e succulenti della cucina. Anche per queste ragioni diventa ancora più importante scegliere bene il taglio di carne adatto per ogni tipo di cottura. Le denominazioni dei tagli di carne bovina, poi, variano considerevolmente da luogo a luogo, persino a pochi chilometri di distanza. Può capitare anche che la stessa denominazione indichi due diversi tagli, che a volte non coincidono perfettamente nei diversi territori. Occhio al taglio, dunque, specie se cucinate fuori dalla vostra regione di riferimento. Per fortuna, però, ovunque vi troviate, potrete contare su razze bovine straordinarie: dalla piemontese alla chianina, dalla romagnola alla modicana, dalla maremmana alla podolica. Non solo. I ristoranti specializzati offrono ormai selezioni pazzesche (e… assai costose) da tutto il mondo, dall’angus scozzese al kobe giapponese.

Vediamo allora quali sono i tagli migliori di manzo per i cinque piatti più amati dagli italiani.