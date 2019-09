Il tempo passa sempre più in fretta? Ecco cosa fare per rallentarlo (e assaporare di nuovo la vita)

Più si invecchia e più il tempo scorre veloce. Anzi, corre. È una sensazione comune: se da ragazzi una settimana poteva durare una vita, appena si superano i 30 anni (ma anche prima), ci si stupisce che sia già arrivata di nuovo la primavera, e che l’estate passata sia sembrata veloce come un’ora. Già la pioggia è con noi, diceva Quasimodo. E la sensazione che, di volta in volta, ci si ritrovi, più vecchi e più vuoti, con un tempo che accelera, lascia sempre l’amaro in bocca.

Eppure, spiegano i neuropsichiatri, è un fenomeno del tutto normale. Non ci sono più novità, e quelle che lo erano sono entrate a far parte della nostra routine. In poche parole, richiedono molta meno attenzione, meno concentrazione, meno fatica. E lasciano di conseguenza meno ricordi.

Per avere di nuovo la sensazione che il tempo non corra più basta, come spiega questo video, fare cose nuove.