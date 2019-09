Democratici, continuate così: state regalando a Trump la rielezione

Secondo gli ultimi sondaggi, dovrebbe essere Joe Biden lo sfidante di Trump, con una netta vittoria finale dell’ex vicepresidente. Una storia che sa tanto di dejà-vu, vecchio di 4 anni. Come per Hillary Clinton anche per il secondo di Obama sono tanti i nodi da risolvere. Il primo è il ricorso nostalgico alla figura dell'ex presidente: gli attacchi ricevuti nell’ultimo dibattito ne sono la prova. Rievocarlo tanto, forse anche troppo, può essere una strategia politica che paga i dividendi nel breve periodo, ma di sicuro non nel lungo. In fondo gli elettori si sono già espressi sugli anni di Obama: il risultato è Donald Trump alla Casa Bianca. Serve una visione politica nuova, o quanto meno diversa da quella del passato. Farfugliare frasi sconnesse sugli Americani e la schiavitù e incerte sul destino delle truppe in Iraq e Afghanistan non può bastare se vuoi ambire alla presidenza.

Storia diversa quella di Elizabeth Warren e Bernie Sanders. Politicamente molto simili, sarà inevitabile il momento in cui arriveranno a pestarsi i piedi così come quello in cui attaccheranno Biden, che ha idee molto differenti dalle loro, in maniera più marcata di ieri sera. Tante le differenze: la prima è la sanità. Tra un piano gratuito universale e un piano moderato c’è differenza. I dubbi espressi da Biden sono legittimi: alzare le tasse ai più ricchi basterà a coprire i costi della sanità gratuita? Una domanda probabilmente uguale a quella che si fa la classe media, spaventata da una proposta che potrebbe significare un nuovo aumento delle tasse. Una visione del mondo troppo radicale e proposte giudicate quasi “eccessive” potrebbero alla fine togliere voti decisivi. Se non alle primarie di sicuro alle presidenziali.