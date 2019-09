Quanto siete patetici, intellettuali che parlate di calcio (anche tu, Carmelo Bene)

Il bastone. Non può che essere una sibillina presa per il c**o, lo sbrego di Fontana sul deretano illustre, uno sfregio, lo statuario giù dal precipizio. Premessa. Gli intellettuali che discettano di calcio sono patetici. Dall’alto del loro brioso snobismo, ammantano con celestiali aggettivi quella roba lì: 20 in tacchetti che pedalano intorno alla palla, fallicamente da sbattere entro un rettangolo adornato di rete, su cui sostano due sacrosanti spilungoni coi guanti.

In ogni caso, il “gesto” atletico, se sublime, è indicibile, ogni tentativo di descriverlo oltre il suolo della cronaca indegno, al sapiente che si finge pop – populista da piazzate cerebrali – non resta che sputare in faccia. Questa, però, è una sonora sputtanata. Esempi per capirci. “Più grande di Ronaldo, chiaramente, Romario”; “Tardelli accoppiava qualità e quantità. Perché era un giocatore anche quantitativo”; “Van Basten, per me, è uno dei due, dei tre più grandi di ogni tempo”; “Eusebio, per esempio, ha sempre giocato sul breve: palla a terra e sul breve”. Neanche l’avventore di un bar all’ennesimo bicchiere di rosso, zombie prima ancora di nascere, s’ardirebbe in simili ovvietà.

Mutando sport, non muta la rapace stupidità dell’interlocutore. “All’infuori dell’NBA, come si fa a giocare a basket? Come si può sopportare il basket? Uno come Michael Jordan, dove lo trovi?”; “Edberg, per me, è il tennis, come Sugar Leonard è la boxe”; “la Nuova Zelanda è il Brasile del rugby... la palla non la vedi”. Quando si sfiora l’atletica penetriamo nel magma del grottesco, nuotata nella solita minestra riproposta tre giorni dopo: “Owens ma nelle Olimpiadi del ’36. Quando vide che aveva vinto un nero, Hitler sbiancò!”. C’è da sbiancare, piuttosto, quando si legge che a mitragliare tale carnevalata di cretinate è Carmelo Bene, il sommo, l’artista inimmaginabile, l’istrione caustico, il genio desolato, l’assoluto anarchico, quello di Nostra Signora dei Turchi, quello che faceva Pinocchio come Amleto e Amleto come nessuno, l’inevitabile, quello che ha imposto un modo nuovo di pensare il teatro, sfasciandolo.