La grande resa: così il Pd sta divorando i Cinque Stelle

Tra uno squalo e la sua remora, il Pd, rompendo gli indugi, ha scelto di essere squalo. Ministri, viceministri e sottosegretari sono stati scelti e l’architettura degli equilibri di potere da semplice planimetria è divenuta guglia. La lottizzazione dei posti, le poco velate “tasse renziane” e i soliti nomi noti hanno uno specifico compito istituzionale: scrivere l’epitaffio sul sepolcro pentastellato. Non sono serviti a niente i mal di pancia dei dissidenti grillini, la piovra Dem ha allungato i suoi tentacoli, piazzando nomi e riscuotendo cariche.

L’impazienza del premier Giuseppe Conte nello stilare il pacchetto di nomine pur di non concedere armi alla propaganda salviniana, ha un costo molto alto: l’intesa vede in tutto 42 nomine, con dieci viceministri (sei in quota M5s e quattro Pd). La maggioranza va ai Cinquestelle con 21 esponenti, 18 per il Pd (di cui cinque di area leopoldiana), due in quota per Leu e uno del Maie (gli italiani all’estero). Pesano molto anche la “tassa renziana” Alessia Morani, scelta come sottosegretaria al Mise nonostante le precedenti esperienze nelle retrovie politiche; la delega fondamentale all’editoria ad Andrea Martella del Pd, in precedenza coordinatore della segreteria Dem e zingarettiano doc; Luigi Fiorentino come capo gabinetto del Miur, già vice segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri, governo Gentiloni e Renzi; Goffredo Zaccardi come capo di gabinetto di Roberto Speranza, ex Mise con Bersani.

E non finisce qui. L’identità grillina viene inoltre sgasata da quelle che potrebbero essere le nomine dei prossimi giorni nei vari organigrammi dei dicasteri, ovvero anima e scheletro del governo. Tolti i dirigenti superstiti dei ministeri di Alfonso Bonafede e Sergio Costa, si parla di profili conosciuti come quello di Roberto Garofoli al Mef, già capo di Gabinetto del ministro dell’Economia con Pier Carlo Padoan, e di Federico Giammusso, anche lui ex consigliere del senatore toscano e molto vicino a Enrico Giovannini.