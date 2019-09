La musica che vi farà diventare più intelligenti esiste: l’ha scritta Björn Borg

bastone & carota

Quanto siete patetici, intellettuali che parlate di calcio (anche tu, Carmelo Bene)

Banalità su banalità, espresse con linguaggio oscuro per sottolineare la superiorità culturale e, forse, per mascherare la pochezza del concetto. Di calcio in pochi hanno saputo davvero disquisire, come Gianni Brera. E per questo tanti lo odiano (perché lo invidiano)