Sovranismi azzoppati, l’Europa che dice no all’ascesa degli intolleranti

Mentre Matteo Salvini si morde le dita e sbraita contro l’ “inciucio” giallorosso che lo ha trafitto, la politica e l’opinione pubblica italiana s’interrogano sul domani prossimo, con domande ansiogene del tipo “quanto durerà il Contebis?”, “Quando cominceranno dispetti e litigi?” “Come la politica estera potrà essere DiMaio compatibile?” “Tornerà Salvini, più forte di prima?”.

E così via, ripiegati sui noi stessi e distraendo lo sguardo da qualche cosa di straordinario che è avvenuto mentre eravamo impegnati a sorridere o a piangere sul Papeete beach. Un sintetico memorandum ci dice che il mondo è intanto cambiato, che populisti, sovranisti e demagoghi di ogni tendenza sono ovunque perdenti o sconfitti, che il bisogno di democrazia liberale e riformista non è affatto spento, ma anzi si esprime in massa contro le oligarchie autoritarie della Russia e della Cina.

Il populismo è stato marginalizzato alle elezioni europee, nonostante i significativi successi in singoli Paesi e l’avanzata dell’estrema destra, sopratutto in Germania, Italia, Francia, Ungheria e Austria. L’Europa nel suo complesso è guidata da una compagine che ha fatto barriera contro i populismi sovranisti e che ha nei cromosomi e nel progetto ideale una relazione stretta fra le tradizioni popolari, socialdemocratiche, ecologiste, riformiste. Gli equilibri nella Commissione e alla Banca Centrale sono un messaggio chiaro di svolta nelle politiche sociali e di investimenti. In questo quadro, lo stesso leader sovranista Viktor Orban ha corretto il tiro per non rischiare l’isolamento. Soltanto Salvini non ha percepito i messaggi in corso, confermando fra l’altro una caratteristica costante dei demagoghi, quella di non percepire la realtà e di immaginarla a colpi di caricature e menzogne.