La tequila o il tequila? Risponde la Crusca

I dizionari della lingua italiana, però, registrano la voce come sostantivo femminile. L’assegnazione di genere femminile si spiega nel modo seguente: parlanti italiani non esperti della materia, e quindi ignari del genere che tequilaha in spagnolo, hanno assegnato spontaneamente a questo prestito il genere femminile perché il nome termina in -a, che è la terminazione più tipica per i nomi femminili in italiano. Si osservi che è stato adottato in italiano come femminile anche il nome sauna, prestito dal finlandese, lingua nella quale non si ha la categoria di genere (e quindi non è possibile l’opzione di assegnare a un prestito dal finlandese il genere che ha nella lingua di origine). In assenza di questa opzione (che, anche per prestiti da lingue dotate di un sistema di genere, è comunque possibile solo nel caso in cui i parlanti della lingua che riceve il prestito siano in grado di conoscere il genere che il nome preso a prestito ha nella lingua di origine), i parlanti italiani spontaneamente hanno trattato saunacome femminile, in virtù del fatto che termina in -a. Lo stesso criterio avrà guidato l’assegnazione del femminile a tequila, da parte di parlanti italiani inconsapevoli del genere che la voce ha in spagnolo.



Non è sempre possibile prevedere in base a quale criterio un prestito riceverà il suo genere in italiano. Diversi studi (riassunti recentemente da Raffaella Setti) hanno mostrato che tra le strategie usate si ha sia il replicare il genere che il nome ha nella sua lingua di origine (se questa lingua ha un sistema di genere uguale a o almeno compatibile con quello della lingua che accoglie il prestito, ed è conosciuta almeno parzialmente dai parlanti che usano per primi il prestito), sia assegnare il genere in base a un criterio fonologico (per l’italiano, la terminazione) o semantico (ad esempio, assegnando al prestito lo stesso genere di un nome pre-esistente nella lingua che accoglie il prestito che sia percepito come traducente o iperonimo del prestito).

