Il Commissario alla “protezione dello stile di vita europeo” è una bufala (e l’estrema destra non c’entra)

Perché, argomentazioni spicciole a parte, l’Europa così come era stata concepita dai padri fondatori a Ventotene è in buona parte rimasta un sogno. Nord e Sud, Ovest ed Est, lungo tutte le traiettorie del continente permangono differenze sociali che non solo ci classificano come paesi di serie A o di serie B sulla carta, ma che condizionano drasticamente e nel concreto i modi di vita delle persone. No, in Finlandia non si vive come in Bulgaria, in Belgio come a Malta. E se il tentativo è quello di muoversi in quella direzione, siamo ancora molto lontani dall’obiettivo. Tassi di scolarizzazione, di occupazione, di benessere economico, di servizi, persino di diritti variano in maniera sostanziale tra uno Stato e l’altro. Differenze di oltre 20 punti percentuali si trovano tra i Paesi migliori (Svezia) e i peggiori (Grecia) in termini di occupazione. Nel 2016 in Europa le persone a rischio povertà in Bulgaria erano il 40%, in Francia il 15%. A Cipro le persone in difficoltà a riscaldare casa durante l’inverno erano il 24%, in Austria il 2%. In Grecia oltre il 10% delle persone non può curarsi perché la sanità costa troppo, in Finlandia lo 0,1%. La lista potrebbe andare avanti all’infinito, dai livelli di istruzione al Pil pro capite, dall’efficienza dei mezzi di trasporto ai salari.

Perché l’Europa, in fondo, è ancora questo: grandi città dove fervono la cultura e i servizi e campagne dove ancora si stenta ad avere la copertura della rete o anche solo uno straccio di collegamento in termini di viabilità. Un continente fatto di giovani Erasmus che parlano cinque lingue come di paesini dove la gente è a malapena uscita dai propri confini nazionali. Una realtà dove lobbisti in giacca e cravatta sfrecciano veloci, valigette in mano, al fianco di chi vive per strada, frugando nei cassonetti e morendo assiderato d’inverno. Di quale “stile di vita europeo” parliamo esattamente? Si potrà forse parlare di diversità a volerla vedere in positivo, ma l’Europa è anche fatta di tante contraddizioni, e a dirla tutta sembra che ad unirci siano molto più aspetti come l'ondata nazionalista che altro: dall’Italia alla Francia, dall’Olanda all’Ungheria, gli xenofobi e i sovranisti si assomigliano tutti. Se c’è qualcosa da cui dobbiamo proteggerci, sono loro.

Nel frattempo, converrebbe a tutti farsi un bell’esame di coscienza. Perché, in fondo, la crisi migratoria non ha fatto altro che riportare alla luce un tema irrisolto da sempre: dobbiamo ancora decidere cosa sia Europa. E chi pensa di costruire muri altro non fa che evidenziare l'ipocrisia di chi invece le porte sembrerebbe volerle spalancare, ma allo stesso tempo chiude gli occhi sui fallimenti che avvengono all'interno dei propri stessi confini. E nel frattempo arriva a finanziare chi commette violazioni di diritti umani purché quei migranti se li tenga. Se è vero che sull’immigrazione si gioca la partita più importante, è anche ora di finire di giocare questa partita. Il senso dell’Europa, metaforicamente, si riduce a come risponde alla questione immigrazione: se finora non abbiamo fatto molta strada, qui in futuro si determinerà la sua ragione di essere.