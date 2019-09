Una calciopoli globale, ecco i segreti e le bugie del calciomercato

Nel 2008, allo scoppio della crisi, l’ormai settantacinquenne Juan Figer era al crepuscolo della carriera. Considerato il primo agente accreditato dalla FIFA in Brasile, nei quarant’anni seguiti al suo arrivo dall’Uruguay aveva condotto in porto oltre un migliaio di trasferimenti. Parecchi di questi erano passati attraverso il suo paese natale, a beneficio degli azionisti della Laminco Corporation International di Panama. La procedura, uscita indenne da un’inchiesta parlamentare nel suo paese di adozione, era ancora operativa, anche se su scala minore.

Per Figer era giunto il momento di rilassarsi un po’ e di riacquistare familiarità con la patria da cui si era allontanato tanti anni prima. Avrebbe dunque passato i mesi estivi in Uruguay, nella località balneare di Punta del Este, lasciando che a curare gli affari nella soffocante San Paolo fossero i figli Marcel e André. «Sono abituato alla città ma mi manca il mare, ora più che mai» confessò al giornale brasiliano O Globo. «Sono nato a Montevideo, vicino all’acqua».

Benché il veterano del calciomercato non avesse più l’energia per girare il mondo e benché avesse chiuso gli uffici a Madrid e Tokyo, era ancora in grado di realizzare grossi accordi grazie ai contatti di cui disponeva, tra cui il vecchio amico Jorge Nuno Pinto da Costa, anch’egli prossimo agli ottant’anni.

Figer conosceva il presidente del Porto da quasi tre decenni. Il loro rapporto era nato nel 1986, quando l’agente rappresentava Walter Casagrande, un attaccante alto un metro e novanta che in Brasile militava nel Corinthians. Casagrande, che aveva preso parte alla Coppa del Mondo 1986, era venuto ai ferri corti con il club e Figer aveva rilevato il suo cartellino per intero. Con quanto gli spettava dall’accordo, l’attaccante aveva acquistato un appartamento per lui e uno per i suoi genitori nella periferia di São Paolo. Come sistemazione provvisoria, Figer aveva fatto in modo che Pinto da Costa prendesse Casagrande in prestito per sei mesi al Porto. Una soluzione che aveva colto di sorpresa la punta ventitreenne, desiderosa di seguire il suo ex compagno di squadra del Corinthians, Sócrates, nel campionato italiano, allora considerato come il più prestigioso d’Europa.

Con l’inverno del Portogallo settentrionale ormai alle porte, Casagrande si era ritrovato da solo in un albergo, senza la sua famiglia e depresso. Più tardi, nella sua autobiografia autorizzata, avrebbe ammesso di aver sperimentato l’eroina nei bar locali, durante quei giorni bui. In estate era stato infine acquistato per circa 750.000 dollari dall’Ascoli, allora in Serie A.

Figer e Pinto da Costa avevano in comune molti ricordi di quei giorni. Per esempio la vittoria per 2-1 in rimonta del Porto contro il Bayern Monaco nella finale di Coppa dei Campioni del 1987, a Vienna. L’algerino Rabah Madjer aveva siglato il pareggio del Porto con un delizioso colpo di tacco al 77’. Tre minuti dopo, l’attaccante brasiliano Juary aveva segnato la rete del sorpasso, guadagnando così a Pinto da Costa un posto nel folklore della sua città natale. Il Porto avrebbe vinto poi anche la Coppa Intercontinentale sconfiggendo il Peñarol, che era ancora la squadra del cuore di Figer, anche dopo quasi quarant’anni vissuti in Brasile. «Un uomo può cambiare moglie e partito politico, non la squadra di calcio», per dirla con le sue parole.

Nessuno dei due, benché anziano, era pronto a farsi da parte. Nel 2008, Figer concretizzò il trasferimento di Givanildo Vieira de Sousa – meglio noto come Hulk per via del fisico impressionante – al Porto attraverso il Club Atlético Rentistas. Hulk che, come altri clienti di Figer, non giocò nemmeno un incontro con il Rentistas, era stato sotto contratto con i giapponesi del Tokyo Verdy fino a poche settimane prima. L’accordo fruttò alla Laminco ben 19 milioni di dollari, risultando forse l’affare più redditizio concluso da Figer per gli azionisti della società offshore, chiunque essi fossero.

L’anno seguente due inglesi lasciarono il piovoso autunno londinese per raggiungere lo stesso villaggio vacanze in cui Figer trascorreva l’estate. Si stabilirono presso l’hotel Conrad Punta del Este Resort & Casino, che si autopromuoveva come oasi per scommettitori in stile Las Vegas, con i suoi settantacinque tavoli da gioco e le sue cinquecento slot machine. Malcolm Caine, ultrasessantenne con radi capelli bianchi e un accenno di pancia, viveva in una casa a schiera da 2 milioni di dollari posta in un vicolo del verdeggiante quartiere di St. John’s Wood, nella zona nord di Londra. Proprietario di cavalli da corsa, vantava un’amicizia anche con Jonathan Barnett, uno dei procuratori calcistici più importanti del Regno Unito.

Barnett, che aveva iniziato la sua attività nel casinò di famiglia, aveva costruito il suo portafoglio clienti accettando di rappresentare otto elementi della nazionale under 16 inglese dopo aver avvicinato i ragazzi e i rispettivi genitori al termine di un incontro con la Germania giocato a Chesterfield nei primi anni Novanta. Agente di Gareth Bale quando questi era ancora quindicenne, aveva infine negoziato il suo trasferimento al Real Madrid. Ora l’agenzia Stellar Group che aveva fondato con David Manasseh rappresentava circa duecento calciatori. La rivista Forbes lo considerava il quarto procuratore sportivo meglio pagato, con un giro di ingaggi capace di raggiungere i 44 milioni di dollari l’anno in commissioni. Cifra che lo poneva alle spalle soltanto degli americani Scott Boras e Tom Condon, oltre che di Jorge Mendes, l’agente portoghese di Cristiano Ronaldo.

A volte Barnett interrompeva il frenetico programma di lavoro per andare alle gare con Caine e guardare i loro cavalli in azione. In una serata di maggio del 2014, i due vedono il loro castrone di quattro anni Café Society precedere sette cavalli sul traguardo di Windsor, a ovest di Londra, per la sua terza vittoria in diciotto mesi. Pochi giorni dopo, a un’asta londinese, cederanno il cavallo a un gruppo di australiani per 330.000 sterline.

Durante il viaggio in Sud America, il compagno di Caine era un avvocato più giovane di dieci anni. Graham Shear deteneva una partecipazione del 5 per cento nella Stellar Group di Barnett e Manasseh. Shear aveva familiarità con il mondo finanziario legato al calcio. Aveva aiutato Michael Tabor, il bookmaker britannico diventato proprietario di cavalli da corsa, a concludere una quindicina di prestiti con i club spagnoli e inglesi attraverso società offshore. Alla fine del 2009, presso l’hotel casinò, nel giro di un mese Caine e Shear incontrarono quattro o cinque dirigenti del Deportivo Maldonado, club che militava nella seconda divisione uruguayana.

Era primavera, a sud dell’equatore, e il villaggio era ancora tranquillo prima dell’inizio delle vacanze estive, che in quella parte del mondo coincide con Natale e Capodanno. Nei condomini imbiancati che davano sulla spiaggia, la maggior parte delle tende era chiusa. Benché i pescatori tornassero tutte le mattine al lavoro sui loro trasandati rimorchiatori, il porto non era ancora gremito degli immacolati mega yacht che sarebbero arrivati entro poche settimane, con il jet-set sudamericano.

A qualche chilometro dalla spiaggia, il modesto stadio del Deportivo Maldonado era di tutt’altra levatura rispetto alla meta turistica che attirava i crapuloni della zona. Gli uffici del club si trovavano in un piccolo edificio pitturato di un verde sbiadito. Lo stemma della squadra, un’infelice balena che spruzza acqua, era inciso sulla facciata. Sembrava più una scuola elementare che la sede di una squadra di calcio. Alcune file di spalti scoperti in cemento servivano a ospitare i duecento tifosi o poco più che si prendevano la briga di assistere agli incontri casalinghi.

Come parte del suo investimento nell’ignoto club, il proprietario britannico di cavalli da corsa decise di acquistare i cartellini di giocatori sudamericani, generalmente nazionali under 20, prima di piazzarli in qualche club europeo. Era una variante dei cosiddetti pases puente o trasferimenti ponte cui Juan Figer ricorreva attraverso club uruguayani sin dagli anni Ottanta. La differenza stava nel fatto che Caine era proprietario della squadra. E, in quanto tale, si era impegnato a coprire le spese dell’operazione Deportivo Maldonado. All’epoca, in Uruguay lo stipendio medio di un calciatore di seconda divisione ammontava a poco meno di 600 dollari al mese, il che significava che l’inglese avrebbe dovuto sostenere un costo annuale, in stipendi, pari a circa 150.000 dollari. Meno di quanto Gareth Bale guadagnava in una sola settimana al Real Madrid.

I negoziati, condotti in un inglese garbato, si rivelarono produttivi e, otto giorni prima di Natale, si giunse alla firma dei contratti. Caine registrò una nuova società per controllare il club. La creazione della holding Deportivo Maldonado venne ufficializzata a Montevideo.

Secondo la legge uruguayana, la società doveva avere almeno cinque dirigenti. Caine assunse il ruolo di presidente e nominò dirigenti i figli avuti dalla moglie sudafricana, David e Leon, e due amministratori uruguayani. Shear divenne vicepresidente. Nessuna conferenza stampa o comunicato segnalò l’evento che, in effetti, passò in sordina. L’arrivo di Caine fu appena percepito in quella remota sacca del calcio sudamericano: sotto la presidenza britannica, il Maldonado non riuscì a vincere una sola delle sue prime sei partite, terminando la stagione al nono posto della seconda divisione (su tredici partecipanti). Tuttavia, sul mercato si muoveva eccome. Con uno dei suoi primi accordi, Caine ingaggiò Willian José da Silva, appena convocato nell’under 20 del Brasile.