Il numero di Sinisa Mihajlovič, il campione che non si arrende mai

11.

Il numero di maglia di Sinisa Mihajlovič, ex giocatore serbo che a lungo ha militato nel campionato italiano (Roma, Sampdoria, Lazio, Inter) e ora allenatore del Bologna. Nonostante sia stato colpito di recente da una grave malattia (leucemia), la sua decisione di continuare ad allenare – anche presentandosi in campo, quando le condizioni di salute lo permettono – ha sollevato cori di affetto, ammirazione e sostegno. Dopo la vittoria del Bologna contro il Brescia (un sofferto 4 a 3 fuori casa) i suoi giocatori sono andati a festeggiare il risultato sotto le finestre del Policlinico San’Orsola, ospedale dove è ricoverato: «Non me l’aspettavo», ha detto commosso di fronte agli applausi. «Oggi siete stati bravi, ma non abbiamo fatto niente».

Noto per il suo carattere di ferro (è soprannominato il Sergente) e il suo nazionalismo controverso (ebbe occasione di difendere Ratko Mladić, generale accusato di genocidio, e Slobodan Milošević, presidente della Serbia, a processo per crimini contro l’umanità), nel corso della sua carriera di calciatore ebbe modo di farsi notare per le sue particolari doti tecniche. In particolare, il calcio piazzato: 28 reti realizzate in Serie A (record condiviso con Andrea Pirlo) di cui tre in una sola partita (primato che lo accomuna a Guseppe Signori).

Comincia la sua carriera in Jugoslavia: prima al Vojvodina, sua città natale (75 presenze e 20 reti), poi alla Stella Rossa di Belgrado (36 presenze e 13 reti). Nel 1992 viene acquistato dalla Roma per 8,5 miliardi di lire. Gioca due stagioni, collezionando 69 presenze e sette reti. Nel 1994 passa alla Sampdoria: quattro stagioni, 128 partite e 15 reti. Nel 1998 torna a Roma, ma alla Lazio: e qui rimane fino al 2004, giocando per sei stagioni, con 193 presenze e 33 gol. È l’apice della carriera: con i biancocelesti Mihajlovič vince un campionato (2000), due Supercoppe Italiane (1998 e 2000), una Supercoppa Europea (1999), una Coppa delle Coppe (1999) e due Coppe Italia (2000 e 2004). Conclude all’Inter, dove a 35 anni è il giocatore più anziano ed esperto: totalizza due stagioni in cui totalizza 43 presenze e sei gol.

A conti fatti, è una carriera memorabile, che conta 563 partite, tra Italia, Jugoslavia, squadre di club e nazionale. E 96 gol.