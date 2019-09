Scissione Renzi-Pd? Ecco perché sarebbe un disastro per entrambi (e per il governo)

Tutto fatto, dunque? Al quartier generale del Pd non tutti ne sono convinti. Subito dopo aver letto le interviste di Scalfarotto e Rosato, il segretario Zingaretti ha fatto un giro di telefonate con tutti i colonnelli della maggioranza, da Dario Franceschini a Paolo Gentiloni, fino al leader della corrente Base Riformista, Lorenzo Guerini, che guida l'ala dei renziani cosiddetti moderati, quelli che non vedono nell'ennesima scissione una prospettiva da perseguire. La linea è quella di fare il possibile per tentare di convincere Renzi a evitare quello che lo stesso Zingaretti ha definito lo "scisma". Troppo alti i rischi di questa operazione, a dispetto di ciò che afferma uno dei riferimenti politici ed intellettuali del segretario, Goffredo Bettini, che da mesi parla proprio di "separazione consensuale".

Il primo a rivolgersi direttamente a Renzi, non a caso, è stato Dario Franceschini che da Cortona, dove ha riunito la sua corrente Area Dem, ha parlato del Pd come "casa di tutti noi, a cominciare da Matteo". Non un caso, si diceva. Già, perché Franceschini è il dirigente dem più impegnato in queste settimane a portare avanti il nuovo piano di posizionamento politico del Pd ed è anche il capo delegazione dem al governo. Quella che, infatti, viene definita dai "turborenziani" un'iniziativa che "allargherebbe la maggioranza" (guardando a chi, in Forza Italia, non vuole morire sovranista), viene considerata dai maggiorenti dem la possibile pietra tombale sul futuro del governo. "Quanto può durare l'esecutivo se le fibrillazioni nella maggioranza fossero destinate a crescere esponenzialmente, con Renzi da una parte e i Cinque Stelle dall'altra pronti a scannarsi un giorno sì e l'altro pure?", si chiede un parlamentare dem vicino a Zingaretti.

Poco, è questa la risposta che arriva dal Nazareno. "Evidentemente - prosegue la nostra fonte - non aveva torto chi diceva che Renzi ha aperto al governo con Grillo solo per avere più tempo per farsi gli affari suoi. Come potremmo spiegare una scissione così ai nostri militanti? Leggendo le interviste di Scalfarotto e Rosato, l'unica cosa che si capisce è che si sono sentiti offesi perché qualche nostro elettori, alla Festa de l'Unità di Ravenna, ha cantato Bandiera Rossa". Quello della "svolta a sinistra" del nuovo Pd sembra davvero un pretesto per rompere. La verità è che Renzi vuole tornare al centro della scena politica, condizionando esplicitamente l'azione di governo e le future strategia del centrosinistra, nella battaglia contro Salvini.