Il favorito in prigione e rischio di derive autoritarie. Benvenuti nel caos delle elezioni tunisine

Che molte cose in Tunisia siano avviate sulla strada della democrazia, della modernità e della tolleranza religiosa è fuori dubbio. Ma è altrettanto fuori di dubbio che questa strada sia ancora tortuosa e piena d'incognite, se si osserva la campagna per il rinnovo dell’Assemblea e per l’elezione a doppio del turno del presidente, dopo la scomparsa dell’anziano Béji Caid Essebsi lo scorso luglio. Un processo elettorale che è cominciato ieri, domenica, e si concluderà in ottobre. Il Paese in cui scoppiarono, nel 2011, le scintille della primavera araba, poi tracimata in tutto il Maghreb con alterni sviluppi, si regge su un fragilissimo equilibrio di poteri, di componenti sociali e religiose molto articolate, di partiti frammentati e lacerati al proprio interno anche da conflitti personali. La società tunisina riflette lo scenario politico, su cui pesano disoccupazione altissima e povertà diffusa, le seduzioni dell’islamismo radicale, il rischio terrorismo, che ha colpito ancora la capitale nel giugno scorso con due azioni simultanee di kamikaze. Il tempo dei terribili attentati del 2015 sembra tuttavia più lontano. Le misure di sicurezza sono importanti e funzionano. Il turismo è in piena ripresa, con oltre 9 milioni di visitatori, ma la polveriera della vicina Libia resta una minaccia permanente sulla serena convivenza e gran parte delle aspettative della Rivoluzione dei Gelsomini è stata disattesa.

I ceti urbani, la gioventù universitaria, la borghesia produttiva, sognano di proiettare in un futuro di sviluppo e benessere un piccolo Paese dalle notevoli risorse: turismo, industria agroalimentare, educazione superiore, artigianato, industria mineraria. E, in questo scenario complesso, si sommano le lotte di potere, le strutture dello Stato non ancora consolidate, gli ambienti nostalgici del vecchio regime, i flussi migratori, la condizione femminile fra modernità e conservazione. Si capisce immediatamente quanto sia strategico e utile per i Paesi europei affacciati sul Mediterraneo aiutare la Tunisia, proteggerla dal caos libico, impedire derive autoritarie del passato e/o verso il radicalmismo religioso, ma si avverte quanto non sia facile consolidare relazioni e moltiplicare investimenti nell’incertezza politica che difficilmente queste elezioni potranno fugare.

Nonostante i segnali di ripresa, il quadro economico resta complicato da forte debito estero (94 per cento del Pil), disoccupazione sopratutto giovanile e deprezzamento della moneta. Fra gli investitori stranieri c’è dunque grande attendismo. Nessun sondaggio sgombra il campo da troppe variabili. Nemmeno il perimetro di poteri e competenze del futuro capo dello Stato è definito, nonostante la riforma della Costituzione che ha dato un ruolo decisivo alla figura del primo ministro e la creazione del Consiglio per la sicurezza nazionale, le cui competenze e ambiti di intervento restano incerti. Basti considerare la figura più paradossale della campagna, Nabil Karoui, ricchissimo imprenditore, proprietario di Nessma TV, un’emittente privata nel cui capitale sono entrati a suo tempo Silvio Berlusconi e l’uomo d’affari franco tunisino Tarek Ben Ammar. Protagonista di una sorta di populismo al cous cous, Karoui ha conquistato rapidamente simpatie e sostegno elettorale di ampi strati della popolazione più povera con un’arma più convincente delle parole, della propaganda e delle promesse: pacchi dono, aiuti di ogni genere alle famiglie, alle donne sole, ai bambini, insomma alla Tunisia remota e dimenticata che non ha mai visto nessun germoglio di primavera.