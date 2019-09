Bolsonaro vuole creare un “family day” globale. Con i populisti europei

Excusatio non petita, commenterebbero i latini. Già, perché l’inversione a U di Bolsonaro in materia di diritti delle donne e degli omosessuali mostra quanta differenza c’è rispetto al passato. I giorni degli impegni presi dai governi di Lula e Dilma Rousseff ormai sono passati. Eppure, durante la cerimonia di insediamento Bolsonaro aveva dichiarato: «Il mio Brasile sarà senza discriminazioni né divisioni». Promesse da Pinocchio: questo Brasile non è un Paese sicuro. Lo raccontano i dirtti negati e le discriminazioni verso le donne, che vivono in una condizione di insicurezza nel loro Paese. Lo racconta il caso di Marielle Franco, attivista omosessuale assassinata nel 2018, di cui ancora non si conoscono i mandanti. E chissà se li conosceremo mai. Lo raccontano anche i dati: il 13º Anuàrio Brasileiro de Segurança Publica mostra l’aumento del numero di femminicidi, violenze sessuali e omicidi di persone LGBT in Brasile nel 2018. L’arrivo poi di Bolsonaro al Palacio do Planalto, sede della presidenza della repubblica, è stato “festeggiato” con l’esilio in Germania del deputato Jean Willys, apertamente omosessuale, costretto a rinunciare al suo mandato federale per le continue minacce di morte.